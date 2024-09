Bei Aldi zum Sparpreis: 4K-Fernseher von Samsung

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem anständigen 4K-Fernseher seid, der nicht zu groß ist und somit nicht zu viel kostet, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird nämlich ein Modell von Samsung zum Schnäppchenpreis verkauft.

Aldi verkauft Samsung-Fernseher für 329 Euro

Es muss nicht immer gleich ein riesiger Fernseher sein, der ein Vermögen kostet. Sucht ihr einfach nur einen normalen 4K-TV, dann solltet ihr jetzt bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird ein Samsung-Fernseher mit der kryptischen Bezeichnung GU43CU6979UXZG für nur 329 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop reinschauen). Es kommen noch Versandkosten von 18,90 Euro hinzu – macht unterm Strich also 347,90 Euro.

Der Preis von 329 Euro zuzüglich Versandkosten ist dabei wirklich gut. Lidl geht zwar mit, doch dort sind die Versandkosten viel höher. Nachfolgend sind andere große Händler aufgelistet, die diesen Fernseher verkaufen:

Sollte das Angebot von Aldi vergriffen sein, könnt ihr bei der Konkurrenz auf jeden Fall noch einmal reinschauen. Alternativ lohnt auch ein Blick zu Amazon. Dort wird ein QLED-Fernseher in gleicher Größe etwas günstiger verkauft (bei Amazon anschauen).

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung-Fernsehers?

Der Fernseher von Samsung bei Aldi kann alles, was ihr im Alltag so brauchen könntet. Es ist ein 4K-Display verbaut, das nicht nur auf 43 Zoll hoch auflöst, sondern mit HDR10+ auch die Inhalte gut darstellt. Ihr bekommt einen Smart-TV, mit dem ihr auf alle gängigen Streaming-Dienste zugreifen könnt.



Ihr könnt natürlich trotzdem normales TV empfangen und externe Geräte anschließen. Dazu stehen drei HDMI-Ports und ein USB-Port zur Verfügung. Ins Internet kommt ihr per LAN oder kabellos per WLAN. Stereo-Lautsprecher sorgen für einen anständigen Klang.



Wenn ihr einfach nur einen Fernseher sucht, der funktioniert und die wichtigsten Funktionen bietet, dann seid ihr hier genau richtig und könnt für kleines Geld zugreifen.

