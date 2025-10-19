Bei Amazon auf Rechnung kaufen: Entspannt shoppen und später zahlen

Kann man bei Amazon auf Rechnung bestellen? Die Option gibt es, aber nicht für jede Bestellung. Wir erklären euch, wie der Rechnungskauf mit Monatsabrechnung abläuft, wer ihn nutzen kann und für welche Produkte das nicht möglich ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon Monatsabrechnung: So funktioniert der Kauf auf Rechnung

Bei Amazon könnt ihr bequem auf Rechnung bestellen. Die Zahlungsmethode heißt Monatsabrechnung und wird von Amazon in Zusammenarbeit mit Riverty GmbH betrieben. Dabei werden alle eure Einkäufe eines Monats gesammelt und in einer einzigen Rechnung zusammengefasst.

Anzeige

Am ersten Tag des Folgemonats erhaltet ihr die Rechnung per E-Mail oder SMS. Ihr habt dann 14 Kalendertage Zeit, um den Betrag zu bezahlen. Die Zahlung ist bei rechtzeitiger Begleichung komplett kostenlos.

Die Monatsabrechnung funktioniert wie ein kurzzeitiger, zinsloser Kredit. Ihr bestellt im Januar, erhaltet die Rechnung am 1. Februar und bezahlt bis spätestens 14. Februar. So könnt ihr die Ware in Ruhe prüfen, bevor das Geld von eurem Konto abgeht.

Voraussetzungen: Wann könnt ihr bei Amazon auf Rechnung bestellen?

Nicht jeder kann bei Amazon die Monatsabrechnung nutzen. Die Zahlungsoption wird bei jeder Bestellung neu geprüft und ist nicht für alle Nutzer verfügbar.

Folgende Voraussetzungen müsst ihr erfüllen:

Ihr seid mindestens 18 Jahre alt.

Ihr habt eine gültige Rechnungsadresse in Deutschland, Österreich, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden oder der Schweiz.

Ihr seid Privatperson (nicht für Unternehmen verfügbar).

Eure Lieferadresse muss mit der Rechnungsadresse identisch sein.

Eine Lieferung an Packstationen ist nicht möglich.

Ihr besteht die Bonitätsprüfung durch Riverty GmbH.

Neukunden: In den ersten 90 Tagen könnt ihr Bestellungen nur an eure Rechnungsadresse liefern lassen.

Anzeige

In der Übersicht der Zahlungsmethoden für euer Amazon-Konto könnt ihr den Kauf auf Rechnung aktivieren, wenn ihr dazu berechtigt seid. Alternativ könnt ihr die Option auch während des Bestellvorgangs auswählen.

Das verfügbare Limit ist bonitätsabhängig und wird individuell festgelegt. Amazon kann zudem die Zahlungsoption ablehnen oder nachträglich zurückziehen – etwa wenn frühere Rechnungen nicht bezahlt wurden oder die Bonitätsprüfung negativ ausfällt. In dem Fall müsst ihr die Zahlungsmethode ändern oder den Kauf stornieren.

Diese Produkte sind vom Rechnungskauf ausgeschlossen

Nicht alle Produkte bei Amazon können per Monatsabrechnung bezahlt werden. Kosten für Waren, die über den angeschlossenen Amazon-Marketplace gekauft werden, könnt ihr nicht per Rechnung begleichen. Auch digitale Produkte sind von dem Zahlungsweg ausgeschlossen.

Folgende Artikel könnt ihr NICHT auf Rechnung kaufen:

Artikel vom Amazon-Marketplace (Drittanbieter-Verkäufer)

Digitale Produkte (Downloads, MP3s, E-Books, PSN-Guthaben)

Geschenkgutscheine

Artikel mit einer Lieferzeit über 7 Tage

Die meisten Abonnements

Anzeige

Wichtige Ausnahme: Die Prime-Mitgliedschaftsgebühr kann in Deutschland und Österreich per Monatsabrechnung bezahlt werden. Alle anderen Abonnements (wie Kindle Unlimited oder Music Unlimited) sind ausgeschlossen. Alle physischen Waren, die direkt von Amazon verkauft und versandt werden, können dagegen problemlos auf Rechnung bestellt werden.

So bezahlt ihr eure Monatsabrechnung

Am ersten Tag des Folgemonats erhaltet ihr eine E-Mail oder SMS mit eurer Monatsabrechnung. Ihr habt dann 14 Kalendertage Zeit, um den Betrag zu bezahlen. Die Forderung wird von Amazon an die Riverty GmbH abgetreten. Ihr zahlt also direkt an Riverty. Dafür stehen euch zwei Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Zahlung per SEPA-Lastschrift: Ihr könnt eure Bankverbindung hinterlegen und den Betrag automatisch abbuchen lassen. So funktioniert’s:

Ruft „Meine Rechnungen“ auf

Wählt die offene Rechnung aus

Klickt auf „Jetzt bezahlen“

Wählt „Bankkonto auswählen oder hinzufügen“

Gebt eure Bankverbindung ein

Bestätigt das SEPA-Lastschriftmandat

Anzeige

Die Bankdaten müsst ihr nur einmal eingeben. Bei künftigen Rechnungen wird der Betrag automatisch abgebucht. Diese Option ist nur für Zahlungen in Euro verfügbar.

Zahlung per Banküberweisung: Alternativ könnt ihr den Betrag per Überweisung bezahlen. Die Informationen zur Bezahlung findet ihr in der E-Mail-Benachrichtigung. Zudem findet ihr die Kontonummer und den Rechnungsbetrag in eurem Amazon-Konto unter „Meine Rechnungen“. Bei der Überweisung müsst ihr den Verwendungszweck, der auf der Rechnung angegeben ist, verwenden.

Unter dem Menüpunkt „Meine Rechnungen“ in eurem Amazon-Konto findet ihr alle Monatsabrechnungen mit Zahlungsstatus wie zum Beispiel offen, überfällig, teilweise oder vollständig bezahlt. Ihr könnt auch Teilbeträge überweisen oder einzelne Einkäufe vorzeitig begleichen. Der gezahlte Betrag wird automatisch verrechnet.