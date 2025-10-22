Bei Amazon im Angebot: Diese 38-Euro-Uhr von Samsung macht Smartwatches überflüssig

Kein tägliches Laden, keine überladenen Menüs: Die Samsung Galaxy Fit 3 zeigt, wie unkompliziert Fitness-Tracking sein kann. Bei Amazon gibt es die kluge Uhr jetzt schon für 38 Euro – mit beeindruckenden 13 Tagen Akkulaufzeit und 36 Monaten Garantie.

Nicht jeder braucht eine vollwertige Smartwatch mit hunderten Apps, ständigen Benachrichtigungen und täglichem Ladezwang. Die Samsung Galaxy Fit 3 konzentriert sich aufs Wesentliche: Fitness-Tracking, Gesundheitsüberwachung und eine Akkulaufzeit, die ihresgleichen sucht. Bei Amazon kostet der Fitness-Tracker aktuell 38 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und hat obendrein noch 36 Monate Garantie im Gepäck.

Samsung Galaxy Fit 3 Fitnessuhr mit 1,6-Zoll-AMOLED-Display, Akkulaufzeit bis zu 13 Tage und Tracking für über 100 Sportarten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 15:49 Uhr

Für wen lohnt sich die Samsung Galaxy Fit 3 bei Amazon?

Fitness-Einsteiger und Smartwatch-Skeptiker, die unkompliziertes Tracking suchen

Samsung-Nutzer mit kleinem Budget, die ihre Gesundheitsdaten im Blick behalten möchten, ohne täglich laden zu müssen

Ambitionierte Läufer und Technik-Enthusiasten, die integriertes GPS und erweiterte Smart-Features erwarten

Das große 1,6-Zoll-AMOLED-Display der Galaxy Fit 3 zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen – von der aktuellen Herzfrequenz bis zu eingehenden Nachrichten. Im Vergleich zu vielen Fitness-Trackern bietet das rechteckige Display deutlich mehr Platz für Text und Grafiken. Beim morgendlichen Blick aufs Handgelenk lässt sich so sofort erkennen, wie erholsam die Nacht war, ohne durch winzige Menüs scrollen zu müssen.

Der wahre Star ist die Akkulaufzeit: Bis zu 13 Tage hält die Galaxy Fit 3 durch. Das ist spürbar länger als bei klassischen Smartwatches, die oft täglich ans Ladekabel müssen. Selbst bei einem verlängerten Wochenende in den Bergen oder einer einwöchigen Reise bleibt genug Puffer. In nur 30 Minuten lädt der Akku auf 65 Prozent auf, falls es doch mal schnell gehen muss. Das schlanke Aluminiumgehäuse wiegt dabei nur 18,5 Gramm und ist nach 5ATM und IP68 zertifiziert. Regen beim Joggen oder ein Sprung ins Schwimmbecken steckt der Tracker problemlos weg.

Über 100 verschiedene Workout-Modi decken nahezu jede Sportart ab, von klassischem Laufen über Rudern bis hin zum Poolschwimmen. Die automatische Trainingserkennung startet die Aufzeichnung sogar dann, wenn das manuelle Starten vergessen wurde. Nachts überwacht die Galaxy Fit 3 Schlafphasen, Schnarchen und Blutsauerstoffwerte, während sie kaum am Handgelenk spürbar ist. Die Samsung Health App auf dem Smartphone bereitet alle Daten übersichtlich auf und zeigt langfristige Trends. Praktische Features wie Musiksteuerung, Benachrichtigungen und ein Notruf-Modus sind ebenfalls an Bord.

Amazon-Kunden loben Akkulaufzeit und Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit 4,4 von 5 Sternen kommt die Galaxy Fit 3 bei Amazon-Käufern sehr gut an. Besonders die lange Akkulaufzeit, das scharfe OLED-Display und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis werden hervorgehoben. Die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck, wie ein Kunde bestätigt: „Die Uhr ist sehr hochwertig verarbeitet, das OLED-Display scharf und hell. Die gemessenen Gesundheitsdaten scheinen mir im Vergleich zu anderen Fitnesstrackern recht zuverlässig zu sein.“

Einige Nutzer berichten von gelegentlichen Verbindungsproblemen, die Mehrheit zeigt sich mit der Zuverlässigkeit aber zufrieden.

