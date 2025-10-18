Bei Amazon reduziert: Noise-Cancelling-Kopfhörer zum Spitzenpreis

Ob im Büro, unterwegs oder daheim – störende Geräusche sind allgegenwärtig. Mit einem Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling kannst du diese einfach ausblenden. Aktuell gibt es bei Amazon ein Modell zu einem besonders attraktiven Preis.

Der Over-Ear-Kopfhörer Ugreen HiTune Max5c mit aktiver Geräuschunterdrückung ist aktuell von 35,99 Euro UVP auf nur 23,36 Euro reduziert (Angebot bei Amazon ansehen). Das Angebot gilt jedoch nur für Prime-Kunden. Vermutlich wird das Angebot nicht lange verfügbar sein, daher solltet ihr euch mit eurer Bestellung beeilen.

Ugreen HiTune Max5c Bluetooth-Kopfhörer Statt 35,99 Euro UVP: Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer mit ANC, Hi-Res Audio und bis zu 75h Akkulaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2025 10:39 Uhr

Warum empfehlen wir den Ugreen HiTune Max5c bei Amazon?

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Hi-Res Audio

Lange Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden ohne ANC

Kunststoff-Verarbeitung könnte hochwertiger sein

Der Ugreen HiTune Max5c überzeugt mit durchdachten Features für verschiedene Alltagssituationen. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ermöglicht konzentriertes Arbeiten oder ungestörten Musikgenuss. Wenn ihr eure Umgebung wahrnehmen möchtet, aktiviert einfach den Ambient Sound-Modus per Berührungssensor.

Für audiophile Nutzer interessant: Der Kopfhörer unterstützt Hi-Res Audio sowohl kabellos als auch kabelgebunden. Der verbaute 40mm PED-Verbundtreiber verspricht detailreichen Klang. Dank Unterstützung der LDAC-Technologie sind Übertragungsraten bis 990 kbps möglich.

Praktisch für den Arbeitsalltag: Die integrierte KI-gestützte Geräuschunterdrückung mit zwei Mikrofonen filtert bei Telefonaten bis zu 90 Prozent der Hintergrundgeräusche. Die Akkulaufzeit beträgt beeindruckende 75 Stunden ohne ANC bzw. 45 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung.

Fazit: Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei über 480 Rezensionen schneidet der Ugreen HiTune Max5c bei Amazon-Käufern gut ab. Besonders gelobt werden der ausgewogene Klang und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Nutzer schreibt: "Für den Preis eine echte Überraschung – der Klang ist detailliert und die ANC-Funktion arbeitet effektiv."

Einige Käufer merken an, dass die Verarbeitung aufgrund des Kunststoff-Gehäuses nicht ganz an Premium-Modelle heranreicht. Dies ist angesichts des günstigen Preises aber zu verschmerzen.

Ugreen HiTune Max5c Bluetooth-Kopfhörer jetzt ab 23,36 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2025 10:39 Uhr

