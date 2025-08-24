Bei Amazon tabu: Dieses Apple-Produkt dürft ihr dort nicht kaufen

Das hat selbst eingefleischte iPhone-Fans schon immer irritiert – es gibt ein Apple-Produkt, das Amazon bis heute strikt verbannt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Schon mal aufgefallen? Apples smarte Lautsprecher, egal ob großer HomePod oder HomePod mini, fehlen komplett im Sortiment von Amazon. Während man dort haufenweise Zubehör wie Ständer oder Halterungen von Drittherstellern findet, sucht man die Lautsprecher selbst vergeblich. Der Grund liegt auf der Hand: Amazon duldet keine Konkurrenz zu den hauseigenen Echo-Geräten.

Anzeige

Keine Spur von Apples HomePod & Co. bei Amazon

Amazon-Kunden können zwischen zahlreichen Echo-Modellen wählen, vom kleinen Echo Pop bis zum ausgewachsenen Smart Display. Doch wer stattdessen Apples HomePod kaufen möchte, wird enttäuscht. Der Lautsprecher taucht einfach nicht auf. Das gleiche Spiel übrigens mit Googles smarten Boxen (Nest Audio und Nest Mini) – auch die fehlen im Amazon-Shop.

Ganz grundsätzlich herrscht zwischen Amazon und Apple aber kein Boykott. Im Jahr 2018 schlossen beide Konzerne sogar eine weitreichende Vereinbarung (Quelle: CNET). Fortan tauchten iPhone, iPad, Apple Watch und sogar das Apple TV im Sortiment von Amazon auf (bei Amazon ansehen) – ganz offiziell und mit Apples Segen. Damals erklärte man: Abseits von Amazon, dürfen nur noch autorisierte Händler Apple-Produkte auf dem Marktplatz verkaufen – damit wollte man Fakes und Grauimporte eindämmen.

Doch eine Ausnahme blieb: der HomePod. Schon damals sagte ein Amazon-Sprecher, man treffe „ständig Sortimentsentscheidungen, basierend auf Bedingungen und einer Vielzahl anderer Faktoren“. Übersetzt: Konkurrenz zu den eigenen Echo-Lautsprechern will man schlicht nicht im Shop haben.

Apple HomePod Mini Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 02:35 Uhr

Anzeige

Konkurrenz zum Echo unerwünscht

Das Muster ist eindeutig. Bei Streaming-Boxen wie Apple TV drückte Amazon irgendwann beide Augen zu, schließlich war ein Deal mit Apple lukrativ genug. Zur Erinnerung: Apple TV schloss Amazon zuvor noch im Hinblick auf die eigenen Fire-TV-Geräte aus. Bei Lautsprechern sieht es anders aus. Hier verdient Amazon mit Alexa, Echo und den dazugehörigen Services wohl noch selbst gutes Geld – da ist kein Platz für einen HomePod im Regal.

Wer einen HomePod oder HomePod mini kaufen will, muss daher den Umweg gehen. Entweder direkt bei Apple, bei autorisierten Händlern oder eben bei Amazon-Konkurrenten wie Saturn oder Coolblue. Bei Amazon selbst wird man auf absehbare Zeit leer ausgehen.

Fazit: Keine Chance für den HomePod bei Amazon

Amazon bleibt hart. Während fast alle anderen Apple-Produkte seit Jahren im Shop vertreten sind, bleibt der HomePod noch immer außen vor. Das letzte Wort ist zwar nicht gesprochen, aber solange Amazon im Lautsprecher-Business selbst die Hand am Drücker hat, dürfte sich daran wenig ändern.