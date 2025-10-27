Bei Amazon umsonst: Heute könnt ihr 20 E-Books kostenlos downloaden

Am Montag gratis für euch: Eine ganze Krimireihe, Werwölfe, Highschool, Philosophie, vegane Tipps und Killer.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik Bei dieser Reihe lohnt sich das „Sammeln“, da bereits andere Bände kostenlos waren.
Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:49 Uhr
You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:52 Uhr
Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:56 Uhr
FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:58 Uhr
Try to love you (Try to-Reihe)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:04 Uhr
Der Geruch nach Regen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:09 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:40 Uhr
Kianusch der Perser
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:50 Uhr
Vega-Brüder: Julius
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:02 Uhr
Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:08 Uhr
Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:11 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:54 Uhr
Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:54 Uhr
Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:53 Uhr
Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:55 Uhr
Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:55 Uhr
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:57 Uhr
Der Seelenbildner
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:07 Uhr
Rezepte und Ratgeber
Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 02:23 Uhr
Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:06 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
