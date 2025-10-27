Bei Amazon umsonst: Heute könnt ihr 20 E-Books kostenlos downloaden

Am Montag gratis für euch: Eine ganze Krimireihe, Werwölfe, Highschool, Philosophie, vegane Tipps und Killer.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Bei dieser Reihe lohnt sich das „Sammeln“, da bereits andere Bände kostenlos waren.

Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:49 Uhr

You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:52 Uhr

Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:56 Uhr

FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:58 Uhr

Try to love you (Try to-Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:04 Uhr

Der Geruch nach Regen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:09 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:40 Uhr

Kianusch der Perser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:50 Uhr

Vega-Brüder: Julius Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:02 Uhr

Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:08 Uhr

Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:11 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:54 Uhr

Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:54 Uhr

Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:53 Uhr

Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:55 Uhr

Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:55 Uhr

Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:57 Uhr

Der Seelenbildner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:07 Uhr

Rezepte und Ratgeber

Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 02:23 Uhr

Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:06 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

