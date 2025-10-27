Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Bei Amazon umsonst: Heute könnt ihr 20 E-Books kostenlos downloaden

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Am Montag gratis für euch: Eine ganze Krimireihe, Werwölfe, Highschool, Philosophie, vegane Tipps und Killer.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Rezepte und Ratgeber
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Bei dieser Reihe lohnt sich das „Sammeln“, da bereits andere Bände kostenlos waren.

Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:49 Uhr
You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M
You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:52 Uhr
Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1)
Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:56 Uhr
FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls)
FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:58 Uhr
Try to love you (Try to-Reihe)
Try to love you (Try to-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:04 Uhr
Der Geruch nach Regen
Der Geruch nach Regen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:09 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1)
Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:40 Uhr
Kianusch der Perser
Kianusch der Perser
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:50 Uhr
Vega-Brüder: Julius
Vega-Brüder: Julius
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:02 Uhr
Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse
Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:08 Uhr
Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1)
Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:11 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1)
Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:54 Uhr
Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2)
Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:54 Uhr
Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3)
Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:53 Uhr
Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4)
Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:55 Uhr
Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5)
Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:55 Uhr
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:57 Uhr
Der Seelenbildner
Der Seelenbildner
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:07 Uhr
Rezepte und Ratgeber

Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 02:23 Uhr
Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1)
Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:06 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 05:50 Uhr
Im Takt unserer Herzen (Ein Schluck Liebe 2)
Im Takt unserer Herzen (Ein Schluck Liebe 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 22:28 Uhr
Vergissmein. Nicht: Der wiedererlangte Herbst
Vergissmein. Nicht: Der wiedererlangte Herbst
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 02:40 Uhr
Niemand verliebt sich in die Vorband (Brich die Regeln 2)
Niemand verliebt sich in die Vorband (Brich die Regeln 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 20:11 Uhr
Ein Tierarzt zum Verlieben
Ein Tierarzt zum Verlieben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 05:04 Uhr
The Huckleberry Bookshop
The Huckleberry Bookshop
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 22:06 Uhr
Bonbonglasmomente: Ein Dänemark-Liebesroman (Ostseeträume / Ferienhausliebe 2)
Bonbonglasmomente: Ein Dänemark-Liebesroman (Ostseeträume / Ferienhausliebe 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 04:35 Uhr
Wicked Liars: Ein düsterer Highschool-Liebesroman (Windsor Academy German Edition 1)
Wicked Liars: Ein düsterer Highschool-Liebesroman (Windsor Academy German Edition 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 01:53 Uhr
Woche 50
Woche 50
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 00:33 Uhr
Flug der Feder Teil 1 und 2
Flug der Feder Teil 1 und 2
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 00:38 Uhr
Der Zaubercode
Der Zaubercode
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 20:31 Uhr
Lila - Das Echo der verlorenen Stadt (Lilas verborgene Welten 3)
Lila - Das Echo der verlorenen Stadt (Lilas verborgene Welten 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 20:14 Uhr
Mykene-Trilogie: Gesamtausgabe (Die Auserwählten 1)
Mykene-Trilogie: Gesamtausgabe (Die Auserwählten 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 22:01 Uhr
Die Quarzsucherin: Chattenberg Saga 1 (Die Chattenberg Saga)
Die Quarzsucherin: Chattenberg Saga 1 (Die Chattenberg Saga)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 19:54 Uhr
Die Nereide: Die Werwolfshöhle (Eine Prinzessin küsst ihren Werwolf)
Die Nereide: Die Werwolfshöhle (Eine Prinzessin küsst ihren Werwolf)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 00:39 Uhr
Eine Tasse leiser Unruhe
Eine Tasse leiser Unruhe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 20:12 Uhr
Die Hüter der Wahrheit: Das geheime Evangelium
Die Hüter der Wahrheit: Das geheime Evangelium
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 03:58 Uhr
Ohne Haut
Ohne Haut
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 20:23 Uhr
Der Goldene Löwe der Highlands
Der Goldene Löwe der Highlands
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 05:23 Uhr
Verschwunden (Callahan & McLane Series 1)
Verschwunden (Callahan & McLane Series 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 22:49 Uhr
Mord in der alten Bibliothek: Ein Cosy-Krimi im England der 1920er Jahre
Mord in der alten Bibliothek: Ein Cosy-Krimi im England der 1920er Jahre
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 22:38 Uhr
Give me a hug! Härte trifft auf Nähe – was überlebt?
Give me a hug! Härte trifft auf Nähe – was überlebt?
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:15 Uhr
Was wäre wenn? Drei Freunde und der Schmetterlingseffekt
Was wäre wenn? Drei Freunde und der Schmetterlingseffekt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 20:37 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

