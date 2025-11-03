Bei Bitpanda Krypto versenden: Anleitung und Risiken

Mit Bitpanda könnt ihr Kryptowährungen versenden, aber nur unter strengen Bedingungen. Wir erklären euch, wie die Transfers funktionieren und worauf ihr achten müsst.

„Krypto senden“ bei Bitpanda

Wenn ihr bei Bitpanda Kryptowährungen verschicken wollt, nutzt ihr dafür die Funktion „Senden“ in eurem Account. Das Feature findet ihr entweder unter „Traden“ oder direkt beim jeweiligen Asset in eurem Portfolio.

Auf diese Weise könnt ihr eure Coins auf eine externe Wallet übertragen. Die Mindest-Voraussetzungen: absolut korrekte Adressdaten und das passende Blockchain-Netzwerk.

Achtung: Gebt ihr eine falsche Wallet-Adresse oder ein nicht kompatibles Netzwerk an, könnten eure Kryptowährungen unwiderruflich verloren gehen. Auch Zusatzinformationen wie Memo, Tag oder Message müssen bei bestimmten Coins vollständig und korrekt eingetragen werden, sonst kann die Transaktion scheitern und die Coins sind nicht mehr rückholbar.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Krypto-Versand bei Bitpanda

Damit ihr eure Kryptowährungen erfolgreich von Bitpanda an eine externe Wallet senden könnt, müsst ihr mehrere wichtige Schritte befolgen:

Wählt in eurem Bitpanda-Konto unter „Traden“ oder direkt beim Asset die Option „Senden“ aus. Gebt die Zieladresse und das richtige Netzwerk ein. Achtet darauf, dass die Adresse mit dem gewünschten Netzwerk kompatibel ist, denn sonst droht der vollständige Verlust eures Guthabens. Wählt den Empfänger aus dem Adressbuch oder fügt eine neue Wallet hinzu. Bitpanda verlangt aufgrund der sogenannten „Reiseregel“ je nach Typ und Regulierung den Empfängernamen und den Wallet-Host (hier geht es zu den FAQs zur Travel Rule). Gebt alle zusätzlichen Infos ein, die für einige Coins nötig sind, wie Memo, Ziel-Tag oder Message. Eine Übersicht der Erfordernisse pro Coin findet ihr im Support-Artikel. Bestimmt den Betrag, achtet auf die Mindestwerte und bestätigt anschließend die Zusammenfassung der Transaktion. Prüft alle Angaben noch einmal ganz genau und bestätigt die Transaktion dann in der Bestätigungs-E-Mail, die ihr erhaltet. Erst nach dieser Bestätigung startet die eigentliche Blockchain-Übertragung.

Noch keine Krypto-Erfahrung? Im Video zeigen wir euch, was ihr über Bitcoin wissen müsst.

Was ihr vor dem Versand noch wissen müsst

Die Krypto-Sendevorgänge dauern meist nur wenige Minuten. Je nach Blockchain kann es aber auch mal länger dauern. Wie Bitpanda angibt, kann der Vorgang zum Beispiel bei Bitcoin sogar bis zu zwei Stunden oder mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Nach erfolgreicher Auszahlung seht ihr ein grünes Label mit „Fertig“ in eurem Transaktionsverlauf. Ihr könnt direkt per Transaktions-ID in der Blockchain überprüfen, ob eure Coins angekommen sind.

Achtung: Für jede Kryptowährung gelten unterschiedliche Extras und Einschränkungen. Prüft immer tagesaktuell die individuellen Anforderungen und Hinweise auf den Bitpanda-Support-Seiten, damit euch keine Fehler unterlaufen.

Checkliste für den Versand von Kryptowährungen

Um das Fehlerrisiko so gering wie möglich zu halten, haben wir die wichtigsten Prüfpunkte für den Krypto-Versand noch einmal kompakt für euch zusammengefasst:

Stimmen die Adresse und das Netzwerk ?

? Habt ihr, falls nötig, alle erforderlichen Zusatzinformationen wie Memo, Tag oder Message korrekt eingetragen?

wie Memo, Tag oder Message korrekt eingetragen? Ist der Empfänger und der Wallet-Host korrekt hinterlegt?

korrekt hinterlegt? Ist die Zieladresse aktiviert (zum Beispiel Mindestguthaben bei Ripple)?

(zum Beispiel Mindestguthaben bei Ripple)? Wird ausschließlich auf unterstützte Wallet-Adressen und Netzwerke ausgezahlt?

Wallet-Adressen und Netzwerke ausgezahlt? Wurde ein kleiner Testtransfer (nicht verpflichtend, aber sinnvoll) durchgeführt, bevor größere Summen versendet werden?

(nicht verpflichtend, aber sinnvoll) durchgeführt, bevor größere Summen versendet werden? Hat der gesendete Betrag den vorgeschriebenen Mindestwert ?

? Wurden die Transaktionsdetails vor dem Absenden in der Zusammenfassung geprüft?

Vor jedem Krypto-Transfer lohnt sich außerdem ein kurzer Abgleich mit der aktuellen Bitpanda-Support-Seite. So erkennt ihr vorab, ob euer gewünschtes Asset oder Netzwerk gerade störungsfrei versendet beziehungsweise genutzt werden kann.