Bei Buderus blinkt Fehler 4: Ursachen und was ihr jetzt machen könnt

Eine Fehlermeldung bei eurer Buderus-Heizung kann ärgerlich sein. Was bedeutet es, wenn der Fehler 4 blinkt und welche Maßnahmen müsst ihr ergreifen?

Buderus-Heizung zeigt Fehler 4 an: Bedeutung und Ursachen

Der Buderus-Fehlercode 4 weist auf ein Temperaturproblem im Heizsystem hin, das in der Regel mit einem Überhitzungsvorgang oder einer fehlerhaften Temperaturerfassung zusammenhängt:

Die Ursachen finden sich oft in einer Überhitzung im Vorlauf, meist über 100 Grad Celsius. Der Vorlaufsensor oder der Sicherheitstemperaturbegrenzer könnten defekt sein.

Weiterhin könnte der Wasserstrom durch geschlossene Thermostatventile oder Wartungshähne blockiert sein.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein zu geringer Wasserdruck im Heizungssystem. Wenn dieser unter ein bar fällt, kommt es zu dieser Fehlermeldung.

Auch eine defekte Umwälzpumpe könnte ursächlich sein. Dann nämlich kann kein ausreichender Wasserumlauf erzeugt werden.

Bei älteren Modellen, die vielleicht sogar bald ausgetauscht werden müssen, kann der Code 4 auch auf Probleme mit dem Flammenwächter hinweisen, wenn der Brenner nach dem Abschalten keine stabile Flammenerkennung aufbaut.

Zusammengefasst bedeutet der Fehler 4 also eine Überhitzung oder Temperaturstörung, meist verursacht durch fehlenden Wasserfluss oder einen defekten Sensor.

Fehler 4 bei Buderus: So könnt ihr ihn beheben

Kontrolliert, ob der Wasserdruck mindestens ein bar beträgt. Ist dies nicht der Fall, müsst ihr Wasser nachfüllen.

Stellt sicher, dass mindestens ein Heizkörperventil geöffnet ist.

Prüft die Temperaturregelung und senkt gegebenenfalls die Heizkurve und die Vorlauftemperatur ab.

Bleibt der Fehler bestehen, lasst ihr den Vorlaufsensor oder die Pumpe durch einen Fachtechniker überprüfen. Ein Servicetechniker sollte auch dann hinzugezogen werden, wenn ein Reset und eine Druckkorrektur das Problem nicht beheben.

Buderus Heizung resetten: So funktioniert es

Um eure Buderus-Heizung zurückzusetzen, folgt einfach diesen Schritten – die Vorgehensweise ist bei den meisten Modellen ähnlich und kann direkt am Heizgerät durchgeführt werden:

Störung prüfen: Überprüft zuerst die angezeigte Fehlermeldung und stellt sicher, dass keine akuten Schäden (zum Beispiel Wassermangel oder Überhitzung) vorliegen.

Überprüft zuerst die angezeigte Fehlermeldung und stellt sicher, dass keine akuten Schäden (zum Beispiel Wassermangel oder Überhitzung) vorliegen. Reset-Taste suchen: Die Buderus-Heizung hat eine „Reset“-Taste, meist direkt an der Bedieneinheit oder am Display des Heizkessels. Sie ist häufig als „Reset“ gekennzeichnet.

Die Buderus-Heizung hat eine „Reset“-Taste, meist direkt an der Bedieneinheit oder am Display des Heizkessels. Sie ist häufig als „Reset“ gekennzeichnet. Reset durchführen: Haltet die Reset-Taste mehrere Sekunden gedrückt (bei manchen Modellen muss sie gedrückt bleiben, bis im Display „Reset“ erscheint). Die Anlage startet danach entweder sofort neu oder setzt die Störung zurück.

Haltet die Reset-Taste mehrere Sekunden gedrückt (bei manchen Modellen muss sie gedrückt bleiben, bis im Display „Reset“ erscheint). Die Anlage startet danach entweder sofort neu oder setzt die Störung zurück. Erfolg prüfen: Die Heizung sollte nun wieder in Betrieb gehen und die Störung beseitigt sein. Die Anzeige wechselt typischerweise auf die normale Betriebsanzeige mit aktuellen Vorlaufwerten.

Die Heizung sollte nun wieder in Betrieb gehen und die Störung beseitigt sein. Die Anzeige wechselt typischerweise auf die normale Betriebsanzeige mit aktuellen Vorlaufwerten. Wiederholte Störung: Falls der Fehler weiterhin erscheint, bitte nicht mehrfach resetten. Dies kann aus Sicherheitsgründen zu einer Sperrung führen. In diesem Fall solltet ihr dringend einen Fachbetrieb kontaktieren.

Die Durchführung des Resets solltet ihr nur nach der Behebung der jeweiligen Störungsursache (zum Beispiel Auffüllen von Wasser, Öffnung von Heizkörperventilen) durchführen.

Bei Unsicherheit bezüglich eures Heizungstyps lohnt sich ein Blick in die jeweilige Bedienungsanleitung, da über die Modellbezeichnung (zum Beispiel Logamax, Logano, GB112, GB172) die genaue Position des Reset-Knopfes bestimmt werden kann.