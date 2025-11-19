Bei CapCut den Hintergrund entfernen: So geht ihr dabei vor

Manche Videos wären eine schöne Erinnerung, wenn da nicht der unpassende Hintergrund wäre. Wir verraten euch, wie ihr mit Capcut den Hintergrund entfernen könnt. So lassen sich fremde Personen ausblenden oder das Hauptmotiv stärker betonen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Grundlagen für die Hintergrundentfernung bei CapCut

Bei der Entfernung von Hintergründen braucht ihr nicht unbedingt einen Greenscreen, mit CapCut geht es leichter. Die Software erkennt Personen und Objekte automatisch und kann sie vom Hintergrund lösen. Ihr braucht kein spezielles Equipment und könnt eure Videobearbeitung am Desktop und am Smartphone durchführen.

Anzeige

Wichtig ist nur, dass euer Motiv einigermaßen sauber ausgeleuchtet ist und sich vom Hintergrund abhebt. Wenn ihr bei einer schwarzen Katze die dunkelgraue Nacht im Hintergrund entfernen wollt, wird es schwierig.

Die App nutzt eine automatische Hintergrundentfernung. Habt ihr euer Video importiert, analysiert CapCut die Szenen und trennt das Hauptmotiv vom Rest. Die Person bleibt im Vordergrund zu sehen, der Background verschwindet. Gut geeignet ist die Entfernung für eure Shorts oder Reels, aber auch wenn ihr euch in einem Video freistellen oder fremde Personen ausblenden wollt.

Kostenlos oder nicht?

Laut CapCut ist es kostenlos, den Videohintergrund zu entfernen (siehe CapCut-Website). Meine persönliche Erfahrung hat ein anderes Ergebnis gebracht. Die Entfernung ist kostenlos, das stimmt. Wenn ich das Resultat jedoch exportieren möchte, bekomme ich den Hinweis, dass ich nun einen Pro-Account benötige.

Hier wollte ich das Video ohne Hintergrund exportieren. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Schritt für Schritt den Hintergrund loswerden

Im ersten Schritt öffnet ihr Capcut entweder auf dem Smartphone oder auf dem Desktop. Danach importiert ihr euer Wunschvideo, das ihr bearbeiten wollt. Auf dem Handy wählt ihr den Clip aus eurer Galerie, auf dem Desktop vom jeweiligen Speicherort.

CapCut für Android downloaden

Wenn euer Video in der Timeline liegt, klickt ihr es an. Die Bearbeitungsleiste zeigt euch jetzt die Funktion zur Hintergrundentfernung. Ihr seht anhand des lilafarbenen Diamanten, dass es sich um einen Pro-Dienst handelt. Ihr könnt das Video als Basis-Nutzer zwar bearbeiten, beim Exportieren werdet ihr aber aufgefordert, einen Pro-Account anzulegen.

Hier liegt euer neu geöffnetes Video in der Timeline (© Screenshot GIGA)

Klickt ihr die Funktion an, dauert es einen kleinen Moment, und CapCut entfernt euch den Hintergrund. Menschen im Vordergrund werden freigestellt, sofern das Motiv klar zu sehen ist. Bei schlechter Beleuchtung kann es passieren, dass an einigen Stellen Kanten entstehen. Ihr könnt verschiedene Feinzeichen-Tools und Pinsel nutzen, um überschüssige Reste zu entfernen.

So entfernt ihr den Hintergrund von einem Video (© Screenshot GIGA)

Ist der Hintergrund entfernt, bleibt euer Motiv frei schwebend vor einem transparenten Bereich. Ihr könnt über CapCut aus der Bibliothek verschiedene Hintergründe oder Effekte einfügen, aber auch euren eigenen Hintergrund hochladen.

Anzeige

So sorgt ihr für ein sauberes und professionelles Ergebnis

Gutes Licht ist die Grundlage für ein optimales Videoergebnis. Harte Schatten oder eine düstere Umgebung sorgen dafür, dass CapCut Hintergrund und Motiv nicht auseinanderhalten kann. Bei unserem Katzen-Video wurde nicht nur der Hintergrund entfernt, sondern gleich das gesamte Motiv. Die Beleuchtung war zu düster, im Player war dann nur noch ein schwarzes Bild zu sehen.

So sah unser Video nach Entfernung des Hintergrunds aus (© Screenshot GIGA)

Je smoother ihr die Kamera bei der Videoaufnahme führt, desto besser ist euer Ergebnis. Wenn ihr bereits wisst, dass ihr die Hintergründe entfernen wollt, setzt den Fokus auf das Hauptmotiv.

Anzeige

Am Ende exportiert ihr das Ergebnis im gewünschten Format. Jetzt braucht ihr den Pro-Account, sonst könnt ihr euer Video nicht runterladen. Wollt ihr den Clip bei Social-Media teilen, haltet die Dateigröße durch eine geringere Bitrate und Auflösung klein. Für eine hochwertige Präsentation speichert ihr in besserer Qualität.

Tipp: Wusstet ihr, dass ihr mit CapCut auch Slowmotion-Effekte in eure Videos einfügen könnt? Damit haltet ihr besondere Szenen fest, denn sie bleiben im Gedächtnis.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.