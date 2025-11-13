Bei der Wärmepumpen-Förderung müsst ihr bald ganz genau hinschauen

Die neue Regel hat es in sich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab Januar 2026 gelten in Deutschland schärfere Anforderungen für förderfähige Wärmepumpen. Die Vorgaben zur Geräuschemission liegen dann noch einmal deutlich unter den bisherigen Werten. Wer das nicht berücksichtigt, verliert den Anspruch auf Förderung.

Anzeige

Nur leise Wärmepumpen erhalten Förderung

Ab Anfang 2026 dürfen geförderte Wärmepumpen deutlich weniger Lärm machen als bisher. Im Vergleich zu den aktuellen Regeln müssen neue Geräte rund 10 Dezibel leiser arbeiten, damit es Geld vom Staat gibt. Das entspricht etwa einer Halbierung der Lautstärke. Wer sich für ein Modell entscheidet, das lauter ist, kann es zwar einbauen, bekommt aber keinen Cent Förderung dafür.

Was das konkret für Käufer bedeutet, zeigt ein Blick auf die Leistungsklassen. Eine kleine Wärmepumpe mit bis zu 6 kW darf künftig nur noch 55 dBA erreichen, bei größeren Geräten mit bis zu 12 kW liegt der Maximalwert bei 60 dBA. In der höchsten Klasse bis 70 kW gelten ab 2026 maximal 78 dBA. Diese Reduzierung entspricht ungefähr einer Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke.

Nicht betroffen sind Geräte, die ohne staatliche Förderung installiert werden. Wer darauf verzichtet, kann auch lautere Modelle wählen, sofern sie die allgemeinen Lärmschutzvorgaben erfüllen. Diese orientieren sich allerdings an den Immissionen, also dem Schalldruck am Ort des Nachbarn. Hier gelten separate Grenzwerte, die sich nur kompliziert über Entfernungstabellen oder Simulationen beurteilen lassen.

Anzeige

Wärmepumpen: Verbraucher müssen genau hinsehen

Für Verbraucher bedeutet die Neuregelung vor allem eines: Wer eine Wärmepumpe plant und dabei eine Förderung in Anspruch nehmen will, sollte die technischen Daten vorher ganz genau prüfen. Besonders bei günstigen Geräten lohnt sich ein zweiter Blick.

Eine gute Nachricht gibt es bereits: Laut einer aktuellen Marktanalyse erfüllen fast alle aktuellen Modelle im mittleren Leistungsbereich bereits die verschärften Anforderungen. Auch Geräte aus dem unteren Preissegment bleiben innerhalb der neuen Grenzen (Quelle: heise online).