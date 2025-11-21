Bei diesem Kopfhörer-Deal spart ihr doppelt: Dank Gutschein gibt es Pro-Sound 80 Euro günstiger

Ihr legt Wert auf glasklaren Klang und gute Qualität, wollt aber keine Unsummen ausgeben? Dann ist dieses Angebot ideal für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Dieses Headset bekommt ihr jetzt zum Bestpreis

Falls ihr leidenschaftliche Gamer seid und auf Pro-Sound steht, findet ihr mit dem CAGE PRO von Teufel (im Teufel Onlineshop ansehen) den passenden Begleiter. Mit einem Rabatt von 30 Prozent zum Black Friday bietet der Sound-Spezialist das kabellose Gaming-HD-Headset für 139,99 statt 199,99 Euro an. Wenn euch das nicht reicht, gibt es eine Vergünstigung obendrauf.

Zum CAGE PRO Headset im Teufel-Shop

Denn vom 19. bis 24. November gibt es noch einen Gutschein (Code: GIGA-UUJ) im Wert von 20 Euro! Das heißt, ihr könnt das CAGE PRO letztlich zum Endpreis von 119,99 Euro abstauben, dazu kommt nur der Versand. Wenn ihr in den kalten Herbst- und Wintermonaten sowieso mehr zockt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um zuzuschlagen.

Die wichtigsten Details im Überblick CAGE PRO von Teufel für derzeit 139,99 Euro

Aktuell um 30 Prozent reduziert

20 Euro Gutschein vom 19. bis 24. November 2025

Gutscheincode: GIGA-UUJ

Endpreis: 119,99 Euro (zuzüglich Versandkosten)

Anzeige

Wofür eignet sich das Headset?

Smartphones: Kompatibel ist das CAGE PRO mit Smartphones und Tablets, auf denen iOS oder Android läuft.

PCs: Per USB-Adapter lässt sich das Headset natürlich auch am PC oder dem Mac nutzen.

Playstation: Auch mit Sonys Spielekonsole ist das CAGE PRO von Teufel kompatibel.

Xbox: Wer auf die Xbox schwört, sollte aufpassen. Denn mit Microsofts Konsole lässt sich das Headset nicht verbinden.

Das ist das CAGE PRO Headset von Teufel

Mit sattem Bass, knackigen Höhen und präzisen Mitten bieten euch die 40-mm-Linear-HD-Töner den perfekten Klang für euer Gaming-Erlebnis. Dabei unterstützt das Headset Virtual-Surround-Sound, um das Spielen noch immersiver zu gestalten. Das verbaute Kondensator-Mikrofon ist von TeamSpeak zertifiziert, ist flexibel ausrichtbar und lässt sich sogar abnehmen.

Auch wenn das CAGE PRO auf den ersten Blick etwas wuchtig wirkt, macht es sein Design sehr leicht und angenehm zu tragen. Die dicken Ohrpolster mit Textil-Innenseite sorgen nicht nur für eine gute Abschirmung, sondern eignen sich auch für Brillenträger. Und auch im Sommer wird es wegen der durchdachten Belüftung unter den Ohrmuscheln nicht warm.

Zum CAGE PRO Headset im Teufel-Shop

Anzeige

Das sagen die Kunden

Die Käufer im Teufel-Shop sind sich weitgehend einig und bewerten das Set meist mit vier oder fünf Sternen. Felix O. betont beispielsweise den Akku, der laut Hersteller für bis zu 68 Stunden Spielzeit ausreicht, und bis zu 88 Stunden über Bluetooth AAC: „Der Akku hält wirklich gut durch, die Tonqualität ist absolut überzeugend, Plug&Play funktioniert, auch mit dem Mikrofon, das wirklich gut überträgt. Lohnt sich allemal mehr als die teilweise doch erheblich günstigeren Konkurrenzprodukte. Wenn Sie jetzt noch lange halten, kann man absolut nicht meckern.“

Alexander K. lobt, dass sich das Headset flexibel einsetzen lässt: „Ich habe die Kopfhörer zusammen mit meinem Sohn in Gebrauch – er nutzt sie hauptsächlich zum Gaming, ich hingegen für Musik, Telefonate sowie zum Anschauen von Filmen und Videos, sowohl am PC als auch am Fernseher. Wir sind beide wirklich positiv überrascht von der sehr guten Klangqualität und dem klaren Sound.“

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.