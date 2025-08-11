Bei Ikea kriegt ihr für 9,99 Euro eine Steckdose, die ein nerviges Problem löst

Stell dir vor, du kannst deine Kaffeemaschine, Lampe oder dein Ladegerät per Knopfdruck aus der Ferne steuern – und das für unter zehn Euro!

Genau das bietet dir die Ikea-Tretakt-Steckdose für 9,99 Euro (bei Ikea anschauen). Das Bundle enthält die Rodret-Fernbedienung, die bereits kabellos verbunden ist – Smart Home ganz ohne App-Zwang. Wahlweise kann die Steckdose aber über den Ikea-Dirigera-Hub ins Smart-Home-System eingebunden werden.

TRETAKT: Smarte Steckdose mit Fernbedienung Mit Dirigera kompatibel, aber auch per Fernbedienung steuerbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.08.2025 06:03 Uhr

Durch die Möglichkeit, die Steckdose kabellos ein- und auszuschalten, bietet sie sich vor allem dafür an, dort platziert zu werden, wo man sonst nur schwer rankommt – beispielsweise hinterm Sofa, unter Tischen oder hinter Schränken. Dann müsst ihr nicht versuchen, krampfhaft mit eurem Arm den Ausschalter zu erreichen – ein simpler Druck auf die Fernbedienung reicht aus. Ein nerviges Problem weniger.

Gut zu wissen: Wer sich die Kombi nicht direkt im Laden kauft, sondern online als Ikea-Family-Mitglied bestellt, muss noch 3,90 Euro Versand einrechnen.

Für wen lohnt sich die smarte Steckdose bei Ikea?

Für alle, die eine möglichst preiswerte Steckdose ferngesteuert an- oder ausschalten wollen.

Für alle, die bereits ein Ikea-Dirigera-System im Einsatz haben.

Für alle, die eine smarte Steckdose mit integrierten USB-A oder USB-C-Ports suchen.

Mit dem Set aus Steckdose und mitgelieferter Fernbedienung könnt ihr Geräte bequem aus der Distanz ein- und ausschalten. Einfach einstecken, Fernbedienung mit AAA-Batterie (separat erhältlich – bei Ikea anschauen) aktivieren – und los geht’s.

Technisch basiert Tretakt auf Zigbee 3.0, lässt sich problemlos mit dem Ikea-Dirigera-Hub (bei Ikea anschauen) koppeln und funktioniert über die Ikea-Smart-Home-App auch mit Amazon Alexa, Google Home oder HomeKit.

Ikea-Kunden ziehen klares Fazit: „Super Preis mit Fernbedienung“

4,4 von 5 möglichen Sternen erreicht die Steckdosen-Kombi von den Ikea-Kunden. Leichte Einrichtung, schnelle Reaktionszeit, keine Verbindungsprobleme – und vor allem ein unschlagbarer Preis. Eine Ikea-Kundin fasst es zusammen: „Einfache Bedienung, gute Verarbeitung – einfach praktisch!“

Lediglich die Tatsache, dass sich Lampen über die Fernbedienung nicht dimmen lassen, stößt einigen Kunden sauer auf.

Steckdosen-Alternative von Amazon mit USB-Anschlüssen

Die Fernbedienung könnt ihr nicht gebrauchen, aber eine smarte Steckdose mit USB-Anschlüssen wäre das Richtige für euch?

Für 16,02 Euro (Versand für Prime-Kunden kostenlos) kriegt ihr ein passendes Modell von CSL (bei Amazon anschauen), das ebenfalls über Alexa und Google Home angesteuert werden kann und zwei USB-A- und einen USB-C-Anschluss bietet. Mit diesen könnt ihr beispielsweise euer Smartphone oder Tablet laden.

