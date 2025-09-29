Bei PayPal mehrere Konten einrichten? So geht das!

Viele Selbstständige wünschen sich ein zweites PayPal-Konto für ihre Geschäftstransaktionen. Wie das geht und welche Voraussetzungen für mehrere PayPal-Konten erfüllt sein müssen, verraten wir euch.

Achtung Grenze: Das ist die Maximalanzahl an PayPal-Konten

PayPal hat klare Vorschriften, was die Anzahl der PayPal-Konten angeht. Ihr dürft maximal zwei Konten pro Person einrichten. Beide benötigen eine gesonderte E-Mail-Adresse.

Ihr könnt zwar dieselbe Bankverbindung verknüpfen, wenn ihr eure Ausgaben aber getrennt und separiert kontrollieren wollt, ist das Geschäftskonto beim Business-Account die bessere Option.

Ein Vorteil beim geschäftlichen PayPal-Konto ist der Schutz eurer privaten und persönlichen Informationen bei der Steuererklärung. Ihr müsst Transaktionen angeben und nachweisen, aber nur wenn sie geschäftlicher Natur sind. Habt ihr eure privaten PayPal-Umsätze separiert, sorgt das für mehr Persönlichkeitsschutz.

Keine Lust auf PayPal? Dann entdeckt ihr im Video mit Wero eine Alternative.

So erstellt ihr ein weiteres PayPal-Konto

Habt ihr eine zweite E-Mail-Adresse, könnt ihr ein weiteres PayPal-Konto über die Website anlegen. Ihr klickt rechts oben auf „Registrieren“ und wählt dann ein Businesskonto aus (falls ihr bereits ein privates Konto habt) und umgekehrt.

Nun werdet ihr durchs Menü geführt und müsst eure persönlichen Daten angeben. Bestätigt die E-Mail-Adresse und hinterlegt eure Kreditkarte oder euer Bankkonto. Hier erhaltet ihr dann einen Cent-Betrag mit einem Code, um das Zahlungsmittel freizuschalten.

Achtung: Legt ihr ein Geschäftskonto an, will PayPal ein wenig mehr von euch wissen. Ihr braucht den Unternehmensnamen, eine Business-E-Mail-Adresse, die Umsatzsteuer-ID (wenn ihr die habt) und müsst angeben, welche Art von Unternehmen ihr führt.

Wie gewohnt bekommt ihr eine Bestätigungs-E-Mail und müsst eure Kontoeröffnung bestätigen.

Hier PayPal-Konto anlegen

PayPal-Privatkonto in Geschäftskonto umwandeln

Wenn ihr keine Lust auf zwei PayPal-Konten habt, könnt ihr euer bestehendes Privatkonto in ein Geschäftskonto umwandeln. Hierfür loggt ihr euch in euer PayPal-Konto ein und sucht nach dem Button „Jetzt Hochstufen“. Ihr werdet dann über die nächsten Seiten weitergeleitet, müsst Angaben machen und könnt euer Privatkonto in ein Geschäftskonto umwandeln.

Bei einem neu angelegten Geschäftskonto könnt ihr anfangs nur maximal 2.500 Euro empfangen. Ihr müsst euer Konto bestätigen und könnt dann erst euer Kontolimit aufheben. Dafür müsst ihr euch mit Handelsregisterauszug, Kontoauszug, Rechnung oder Personalausweis gegenüber PayPal authentifizieren, um die Existenz eures Unternehmens nachzuweisen.

Neu angelegte Privatkonten sind ebenfalls limitiert. Ihr könnt eure Identität mittels Personalausweis und verifiziertem Bankkonto nachweisen und euer Limit dadurch aufheben.

