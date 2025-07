Bei Rewe, Aldi oder Lidl – ohne diese App wäre ich beim Einkaufen komplett aufgeschmissen

Seit Jahren ist sie bereits mein treuer Begleiter – und zudem auch noch kostenlos!

Was sollte ich jetzt nochmal alles holen? Haben wir noch Duschgel zu Hause? Wie viele Packungen Sahne brauche ich fürs Mittagessen? Ohne Einkaufszettel wäre ich im Supermarkt vollkommen verloren! Entsprechend nutze ich bereits seit einer Ewigkeit die Bring!-App, die mir mit vielen nützlichen Features den Einkauf erleichtert.

Das hat die Bring!-App auf dem Kasten

Die Bring!-App ist in erster Linie ein klassischer digitaler Einkaufszettel. Hier kann ich kurzerhand hinterlegen, was ich beim nächsten Discounter-Besuch einpacken will. Die App schlägt mir bereits beim Eintippen unterschiedliche Produkte via Autovervollständigung vor. Das erspart mir bei jedem Eintrag etwas Arbeit.

In der Bring!-App sehe ich stets, was ich noch einkaufen muss. (© Screenshot GIGA)

Zudem kann ich bei jedem Produkt Zusatzinfos hinterlegen. Etwa wie viel Gramm ich brauche, ob es Bio oder zuckerfrei sein soll, ob ich es dringend benötige oder nur, wenn es im Angebot ist oder gerade passt. Habe ich das Zeug im Einkaufskorb, hake ich den entsprechenden Eintrag ab – ganz einfach.

Für jeden Anlass oder Laden kann ich unterschiedliche Listen erstellen, diese mit verschiedenen Icons und Bannern versehen und sie mit anderen Leuten teilen. Vor allem Letzteres ist für mich verdammt praktisch, da ich mit meiner Freundin zusammen wohne. Unsere geteilte Liste wird fortlaufend synchronisiert. Wenn also einer von uns zwischendurch einkaufen geht und ein paar der Sachen abhakt, wird das dem anderen in der Liste direkt angezeigt.

Unterschiedliche Listen für unterschiedliche Shops oder Anlässe, die ich unterschiedlichen Personen freigebe – in der Bring!-App gar kein Problem! (© Screenshot GIGA)

Eine weitere coole Funktion: Bring! sortiert meine Einträge direkt in bestimmte Produktkategorien ein und platziert sie entsprechend weiter oben oder unten. Obst und Gemüse sind bei den meisten Märkten direkt am Anfang zu finden – entsprechend landen solche Artikel automatisch ganz oben in der Liste. Wer will, kann diese Sortierung manuell anpassen – so laufen Einkäufe noch strukturierter ab.

Sogar meine Kundenkarten könnte ich in der App hinterlegen, damit ich sie beim Einkaufen direkt griffbereit habe – aber dafür nutze ich dann in den meisten Fällen doch direkt die Apps der Supermärkte, um vorab noch Coupons oder Rabatte zu aktivieren.

Bring! Einkaufsliste & Rezepte Bring! Labs AG

Prospekte durchforsten und Gerichte anschauen

Apropos „Rabatte“: Diese kann ich mir in der Bring!-App auch anschauen – zumindest in Form von Prospekten von einigen Märkten. Die Auswahl ist aktuell jedoch noch etwas bescheiden. Da dürfen gerne noch ein paar mehr digitale Flugblätter aufgelistet sein.

Viel häufiger benutze ich aber den „Inspiration“-Tab. Hier kann ich mir unterschiedliche Gerichte anzeigen lassen, die Rezepte anschauen und die Zutaten fürs Kochen direkt auf die Bring!-Liste packen lassen – einfacher geht’s nicht.

Die Bring!-App ist nicht nur fürs Smartphone verfügbar, sondern ich kann mich auch auf meiner Pixel Watch 2 (Test) durch meine Listen scrollen und meine Einkäufe abhaken.

Bring! lässt sich auch auf der Smartwatch nutzen. (© Screenshot GIGA)

Einziger Wermutstropfen: Früher konnte ich meinen Bring!-Account auch noch mit dem Google Assistant koppeln und meine Einkaufslisten per Sprachbefehl befüllen. Das geht inzwischen nicht mehr. Dieses Privileg genießen nur noch Alexa-Nutzer – schade.