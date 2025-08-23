Bei Rot über die Ampel fahren ist erlaubt – unter einer Bedingung

Ein Krankenwagen naht mit Blaulicht von hinten, während ihr an einer roten Kreuzung steht. Diese Situation kennt jeder Autofahrer. Darf man trotzdem über die Ampel fahren? Wir erklären, was rechtlich erlaubt ist und wie ihr euch richtig verhaltet, ohne ein Bußgeld zu riskieren.

Darf man für Einsatzfahrzeuge über rot fahren?

Die Straßenverkehrsordnung sieht zwar vor, dass man an einer roten Ampel stehenbleiben soll (§ 37 StVO). Gleichzeitig sind aber Fälle geregelt, bei denen Platz für Einsatzfahrzeuge gemacht werden muss. Autofahrer sind in diesen Notfalleinsätzen demnach verpflichtet, die Bahn freizumachen, um Gefahren für Menschenleben und die öffentliche Sicherheit abzuwenden.

Die wichtigsten Regeln im Überblick:

Grundsätzlich ist das Überfahren einer roten Ampel verboten (§ 37 StVO)

(§ 37 StVO) Bei Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn gilt die Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse (§ 38 StVO)

gilt die Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse (§ 38 StVO) Man darf vorsichtig in die Kreuzung hineinfahren , um Platz zu machen, wenn dies notwendig ist und keine Gefahr besteht. Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

, um Platz zu machen, wenn dies notwendig ist und keine Gefahr besteht. sein, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Polizei verzichtet in der Regel auf Strafen, wenn das Verhalten zur Freimachung der Bahn notwendig und sicher war

So verhaltet ihr euch richtig an der roten Ampel

Die rote Ampel darf nur überfahren werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, auszuweichen. Zunächst solltet ihr also überprüfen, ob sich eine Rettungsgasse bilden lässt, indem ihr rechts ausweicht (oder bei zweispurigen Fahrbahnen nach links), etwa auf eine Abbiegespur.

Das Ausweichen auf die Gegenfahrbahn sollte hingegen vermieden werden, um entgegenkommende Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr zu bringen. Bleibt kein anderer Weg für die Bildung einer Rettungsgasse, sollte die rote Ampel nur so weit wie nötig passiert werden.

Ihr habt also nicht einfach plötzlich „freie Fahrt“, nur weil von hinten ein Martinshorn zu hören ist. Nehmt hinter der Haltelinie die nächste Ausweichmöglichkeit und wartet, bis sich die Verkehrslage normalisiert hat.

Andere Verkehrsteilnehmer dürfen beim Ausweichvorgang nicht gefährdet werden. Man sollte also möglichst vorsichtig vorgehen und mit unerwarteten Aktionen anderer Verkehrsteilnehmer rechnen, die ebenfalls mit dieser Ausnahmesituation konfrontiert werden.

Ist der Krankenwagen vorbeigefahren, ordnet euch mit größter Vorsicht wieder in den normalen Verkehr ein. Daneben kommt ein Einsatzfahrzeug oft nicht allein - es könnten weitere Teilnehmer mit Martinshorn folgen.

Hinweise zum Verhalten bei Blaulicht im Rückspiegel findet ihr hier:

Was passiert, wenn man trotzdem geblitzt wird?

Einige Ampeln sind mit Blitzern ausgestattet und lösen automatisch aus, wenn man eine rote Ampel überquert. Für diese Fälle solltet ihr euch die Uhrzeit und das Datum sowie, falls in der Situation möglich, das Kennzeichen des Einsatzwagens notieren. Erhaltet ihr einen Bußgeldbescheid, könnt ihr mit diesen Informationen Einspruch einlegen, um die Strafe abzuwenden.

„Alle Einsätze werden dokumentiert und die Behörden können nachvollziehen, dass man aus einem triftigen Grund über die rote Ampel gefahren ist“, (Ines Schneider, Bayern 1 Verkehrsredaktion)

Steht die Polizei zufällig in der Nähe der Kreuzung, werdet ihr im Normalfall nicht herausgewunken und bekommt keinen Strafzettel für das Überqueren der roten Ampel, wenn ihr dem Einsatzfahrzeug damit den Weg freigemacht habt.