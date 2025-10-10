Bei Samedi einen Termin absagen: So einfach geht es

Habt ihr über Samedi einen Arzttermin vereinbart und könnt ihn nicht wahrnehmen, funktioniert die Absage ebenfalls über die Plattform. Wir sagen euch, wie ihr dabei vorgeht.

Mit Samedi einen Termin direkt per Link absagen

Nach der Terminbuchung bekommt ihr eine Bestätigung per E-Mail. Oft findet sich in dieser Mail bereits ein Link, mit dem ihr im Falle eines Falles euren Termin absagen könnt. Klickt einfach darauf und folgt den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

Habt ihr die E-Mail bereits gelöscht, ist das nicht schlimm. Ihr könnt eure Termine auch direkt im Samedi-Kundenkonto bearbeiten und löschen.

Krankmeldungen funktionieren mittlerweile digital. Schaut euch im nachfolgenden Video an, wie das klappt.

Termin im Account absagen

Um diesen Weg zu gehen, müsst ihr euch in den Account bei Samedi einloggen. Ihr findet in eurer Übersicht alle anstehenden Termine. Scrollt durch, bis ihr den betreffenden Termin gefunden habt und ruft ihn auf. Ihr findet hier die Option „Absagen“ oder einen entsprechenden Text. Klickt darauf und folgt den weiteren Anweisungen.

Bei Samedi einloggen

Manchmal öffnet sich ein Pop-up-Fenster und fordert euch auf, die Absage noch einmal zu bestätigen. Habt ihr das erledigt, solltet ihr eine Bestätigungsmail in eurem E-Mail-Account vorfinden. Bewahrt sie auf, damit ihr einen Nachweis habt.

Tipp: Funktioniert die digitale Absage nicht, weil der Temin in weniger als 24 Stunden stattfinden sollte, ruft in der Praxis an oder schickt eine E-Mail. Ihr gebt damit den geblockten Termin für eine andere Person frei.

Warum ihr eure Termine bei Samedi rechtzeitig absagen solltet

Wenn ihr einen Arzttermin nicht wahrnehmen könnt, ist eine Absage fair und wichtig. Die Praxis kann den Termin an eine andere Person weitergeben, die dringend darauf wartet. Das funktioniert nur, wenn ihr rechtzeitig absagt.

Manche Arztpraxen verlangen außerdem eine Gebühr, wenn ihr weniger als 24 Stunden vor dem eigentlichen Termin absagt. Das dient dazu, die Rate der Absagen gering zu halten und ein gutes Terminmanagement für alle Patienten zu ermöglichen.

Seid ihr ernsthaft krank und könnt deshalb einen bestimmten Arzttermin nicht wahrnehmen, ruft direkt in der Praxis an. Wenn ihr die Situation erklärt, könnt ihr eine Gebühr vielleicht umgehen und gleich einen neuen Termin vereinbaren.