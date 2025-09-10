Beim Bosch E-Bike die Uhrzeit einstellen: So geht es ganz leicht

Die korrekte Uhrzeitanzeige am E-Bike-Display kann für Termine oder geplante Touren wichtig sein. Wir verraten, wie ihr beim Bosch E-Bike die Uhrzeit einstellt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Uhrzeit am Bosch E-Bike einstellen

Die Zeiteinstellung am Display bei Bosch Intuvia, Kiox und Purion erfolgt über das Einstellungsmenü, da diese E-Bikes keine GPS-Funktion besitzen. Die ganze Prozedur kostet euch nur wenige Schritte:

Haltet die Reset-Taste und die Info-Taste gleichzeitig gedrückt. Das Display wechselt nun in den „Einstellungsmodus“ und ihr seht die verschiedenen Konfigurationsoptionen. Navigiert mit den Tasten zur „Zeiteinstellung“. Die aktuelle Uhrzeit wird euch angezeigt und ihr könnt sie bearbeiten. Über die Ein/Aus-Taste (links) stellt ihr die Zeit zurück. Mit der Licht-Taste (rechts) könnt ihr die Zeit vorstellen. Drückt die Rest-Taste für ca. 3 Sekunden. So verlasst ihr den „Einstellungsmodus“.

Habt ihr diese vier Schritte durchgeführt, wird die neue Uhrzeit übernommen und gespeichert. Habt ihr ein Bosch Nyon (Generation1 und 2), müsst ihr die Uhrzeit nicht manuell anpassen. Dank GPS-Funktion funktioniert dies ganz automatisch.

Wann muss die Uhrzeit angepasst werden?

Zweimal jährlich findet in Deutschland die Zeitumstellung statt:

Sommerzeit: letzter Sonntag im März

Winterzeit: letzter Sonntag im Oktober

Und woher wisst ihr, ob ihr die Uhr vor- oder zurückstellen müsst? Merkt euch einfach diesen Satz: „Im Sommer holt man das E-Bike aus dem Schuppen hervor – im Winter stellt man es zurück."

Was kann ich bei Display-Problemen tun?

Viele Bosch Intuvia Displays neigen dazu, über längere Zeiträume ungenau zu werden. Monatliche Kontrollen und gelegentliche Korrekturen sind daher empfehlenswert. Zeigt euer Display trotz der Einstellungen die falsche Zeit an, überprüft die Batterie. Oft steckt ein schwacher Akku dahinter. Läuft die Uhrzeit kontinuierlich nach, hilft ein Austausch des Displays.