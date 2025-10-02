Beim E-Bike die Schaltung einstellen: So geht es ganz leicht

Die Schaltung hakt oder die Kette springt beim Gangwechsel? Zeit für eine Justierung! Mit unserer Anleitung stellt ihr eure E-Bike-Schaltung richtig ein.

Schritt für Schritt: Kettenschaltung beim E-Bike einstellen mit wenigen Handgriffen

Die Schaltung eures E-Bikes ist ein komplexes System aus Hebeln, Zügen und Zahnrädern, das präzise aufeinander abgestimmt sein muss. Glücklicherweise lassen sich die meisten Probleme mit wenigen Handgriffen und einfachen Werkzeugen beheben.

Ihr benötigt einen Schraubendreher mit Kreuzschlitz, Inbusschlüssel verschiedener Größen (zwei bis sechs Millimeter), bei Bedarf eine Spitzzange und ausreichend Beleuchtung:

Kontrolliert zunächst alle sichtbaren Komponenten auf Beschädigungen . Verschmutzte oder trockene Ketten reinigt ihr gründlich.

. Verschmutzte oder trockene Ketten reinigt ihr gründlich. Legt den schnellsten Gang ein (kleinstes Ritzel hinten). Das Schaltwerk sollte so positioniert sein, dass die obere Umlenkrolle direkt unter dem kleinsten Zahnkranz steht. Korrigiert die Position über die „H“-Schraube , bis die Kette nicht mehr seitlich abrutschen kann.

ein (kleinstes Ritzel hinten). Das Schaltwerk sollte so positioniert sein, dass die obere Umlenkrolle direkt unter dem kleinsten Zahnkranz steht. Korrigiert die Position über die , bis die Kette nicht mehr seitlich abrutschen kann. Wechselt zum langsamsten Gang (größter Zahnkranz). Justiert die „L“-Schraube so, dass die Kette sicher auf dem größten Ritzel läuft, ohne Richtung Speichen zu wandern.

(größter Zahnkranz). Justiert die so, dass die Kette sicher auf dem größten Ritzel läuft, ohne Richtung Speichen zu wandern. Die „B“-Schraube (Umschlingungsschraube) bestimmt den Abstand zwischen unterer Führungsrolle und Ritzelpaket. Der ideale Wert liegt bei etwa fünf bis sechs Millimetern.

(Umschlingungsschraube) bestimmt den Abstand zwischen unterer Führungsrolle und Ritzelpaket. Der ideale Wert liegt bei etwa fünf bis sechs Millimetern. Jetzt folgt der Feinschliff: Testet jeden einzelnen Gang. Reagiert die Schaltung träge beim Wechsel zu größeren Ritzeln, spannt ihr den Seilzug über die Stellschraube am Lenker. Bei Problemen in die andere Richtung reduziert ihr die Spannung entsprechend.

Nabenschaltung korrekt kalibrieren

Nabenschaltungen funktionieren nach einem anderen Prinzip. Hier sucht ihr zuerst den Kalibriergang – normalerweise die mittlere Gangstufe eurer Schaltung.

Die Schaltbox am Hinterrad zeigt kleine Kontrollmarkierungen. Im Kalibriergang müssen diese exakt übereinander liegen. Weichen sie ab, korrigiert ihr über die Spannschraube am Schaltgriff, bis die Markierungen fluchten.

müssen diese exakt übereinander liegen. Weichen sie ab, korrigiert ihr über die Spannschraube am Schaltgriff, bis die Markierungen fluchten. Durchlauft alle verfügbaren Gänge und kehrt zum Kalibriergang zurück. Die Referenzmarkierungen sollten nach wie vor perfekt ausgerichtet sein.

Ob Kettenschaltung oder Nabenschaltung – unternehmt eine ausgiebige Testfahrt mit wechselnden Steigungen, um alle Gangstufen unter realen Bedingungen zu prüfen. Achtet auf flüssige Schaltvorgänge, geräuschlose Kraftübertragung und präzise Gangwechsel in beide Richtungen.

Darum ist eine korrekt justierte Schaltung unverzichtbar

Die Gangschaltung eures E-Bikes leistet Schwerstarbeit. Sie muss nicht nur eure Tretkraft optimal übertragen, sondern auch mit der zusätzlichen Power des Elektromotors zurechtkommen. Eine präzise Abstimmung aller Komponenten ist daher essenziell.

Schlecht funktionierende Schaltungen führen nicht nur zu Frust beim Fahren, sondern beschleunigen auch den Verschleiß teurer Bauteile wie Ritzelpaket und Antriebskette. Bei stark abgenutzten Verschleißteilen wie der Kette, defekten Bowdenzügen oder verbogenen Schaltaugen, sollte lieber der Profi ran.