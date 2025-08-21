Beim Rauchmelder sicher gehen: Dieses Zeichen sollte jeder Käufer kennen

Die besten Rauchmelder sind gerade gut genug.

Wer sich bei der Sicherheit zuhause nur mit dem Besten zufriedengibt, braucht auch Rauchmelder, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Genau diese erkennt ihr am „Q“-Symbol, das für Qualität über die Mindestanforderungen hinaus steht.

Q-Rauchmelder: Wofür gibt es das Qualitätsmerkmal?

Das Q-Symbol wird europaweit verwendet und zeichnet Rauchmelder aus, die nicht nur der gesetzlichen Mindestanforderung entsprechen. Letztere erkennt ihr am CE-Kennzeichen, ohne das die Produkte gar nicht verkauft und auch nicht genutzt werden dürften. Es sagt aber nur aus, dass der betreffende Rauchmelder der Norm DIN EN 14604 entspricht.

Leider sind CE-Kennzeichen heute nur noch bedingt verlässlich, da die Kennungen auch ohne Prüfung gefälscht werden.

Mit einem Q hingegen werden der Initiative „Rauchmelder retten Leben“ zufolge nur „hochwertige, zuverlässige und langlebige Rauchmelder, die zudem eine erhöhte Sicherheit vor Fehlalarmen bieten“, ausgezeichnet. Sie bieten unter anderem:

fest verbaute Batterie mit 10 Jahren Laufzeit, dadurch kein vergessener Batteriewechsel möglich

bessere Messelektronik

langlebige, beständige Komponenten sowie ein stabiles Gehäuse

bessere Vermeidung von Fehlalarmen

Vergabe des Q-Zertifikats durch unabhängige europäische Prüfinstitute

Die Initiative Rauchmelder retten Leben bietet außerdem eine nach eigenen Angaben vollständige Liste der Rauchmelder am Markt, die mit Q-Label ausgezeichnet sind.

Einen Rauchmelder mit verbauter 10-Jahres-Batterie gibt es in Kürze bei Lidl im Angebot:

Das Angebot von Lidl beweist: Selbst hochwertige Rauchmelder müssen kein Vermögen kosten – können euch aber jede Menge Ärger ersparen und im Ernstfall sogar Leben retten. Sparen hingegen ist selten so riskant wie beim Rauchmelder.

Woher kommt das Q-Zertifikat für Rauchmelder?

Die Prüfanforderungen des Q-Labels für besonders sichere Rauchmelder wurden vom deutschen Forum Brandrauchprävention entwickelt. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss von Herstellern und Expertenverbänden, wie dem Deutschen Feuerwehrverband und Bundesverband der Schornsteinfeger.

Das Forum hat außerdem die Initiative Rauchmelder retten Leben gestartet. Deren Ziel es ist, für weniger Brandopfer in Deutschland zu sorgen.

