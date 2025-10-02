Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Bekommt euer Samsung-Handy One UI 8.5? So findet ihr es blitzschnell heraus

Robert Kohlick
3 min Lesezeit
Android 16 auf dem Samsung Galaxy S25 FE
Das nächste Update lässt wahrscheinlich nicht lange auf sich warten. (© Severin Pick / GIGA)
Es ist einfacher, als ihr vielleicht denkt.

Auch wenn gerade erst viele Galaxy-Geräte One UI 8 bekommen, arbeitet Samsung hinter den Kulissen am nächsten großen Softwarepaket: One UI 8.5. Aber wer bekommt die neue Firmware überhaupt? Ganz einfach: Steht euer Galaxy-Gerät auf der Update-Liste für One UI 8, bekommt es auch One UI 8.5.

An diese Geräte verteilt Samsung One UI 8.5

Die Oberfläche von One UI 8.5 basiert auf Android 16 und soll Anfang 2026 offiziell mit der Galaxy-S26-Reihe starten. Danach beginnt die gewohnte Welle von Updates, die Schritt für Schritt auf ältere Geräte ausgerollt wird.

Die wichtigste Regel: Wer One UI 8.0 erhält, ist automatisch auch für One UI 8.5 vorgesehen (Quelle: SamMobile). Denn beide Versionen bauen auf derselben Android-Basis auf. Für Nutzerinnen und Nutzer heißt das: Selbst wenn Android 16 das letzte große Update für ein Modell bleibt, können sie mit One UI 8.5 noch einmal aufatmen.

Laut der aktuellen Übersicht umfasst die Liste fast jede wichtige Galaxy-Serie – von den neuesten Falt-Handys bis hin zu Budget- und Outdoor-Geräten. Hier die vollständige Übersicht der berechtigten Gerätefamilien (Quelle: Samsung):

Galaxy-S-Serie

  • Galaxy-S26-Serie (Launch-Geräte mit One UI 8.5 ab Werk)
  • Galaxy S25-Serie (Standard, Edge, Plus, Ultra, FE)
  • Galaxy S24-Serie (Standard, Plus, Ultra, FE)
  • Galaxy S23-Serie (Standard, Plus, Ultra, FE)
  • Galaxy S22-Serie (Standard, Plus, Ultra, FE)
Galaxy-Z-Serie

  • Samsung Galaxy Z Fold7
  • Samsung Galaxy Z Flip7
  • Samsung Galaxy Z Fold6
  • Samsung Galaxy Z Flip6
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy Z Flip4

Galaxy-A-Serie

  • Samsung Galaxy A56, A55, A54, A53
  • Samsung Galaxy A36, A35, A34, A33
  • Samsung Galaxy A26, A25
  • Samsung Galaxy A15

Galaxy-Tab-Serie

  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
  • Samsung Galaxy Tab S10 (Plus, Ultra, FE)
  • Samsung Galaxy Tab S9 (Standard, Plus, Utra, FE)
  • Samsung Galaxy Tab S8 (Standard, Plus, Ultra)
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE 2024
  • Samsung Galaxy Tab Active 5 (Pro)
  • Samsung Galaxy Tab A9 (Standard, Plus)
Galaxy-M-Serie

  • Samsung Galaxy M53 5G
  • Samsung Galaxy M33 5G
  • Samsung Galaxy XCover7 (Standard, Pro)
  • Samsung Galaxy XCover6 Pro
Für viele Geräte dürfte One UI 8.5 das letzte große Feature-Update sein, bevor in den Folgejahren nur noch Sicherheits-Patches erscheinen. Wer hingegen erst vor Kurzem auf ein neues Galaxy-Gerät umgestiegen ist, bekommt noch einige Jahre lang neue Firmware und Sicherheits-Aktualisierungen.

