Beliebt bei Hochzeiten: Sind Dosen am Auto überhaupt erlaubt?

Frisch Vermählte teilen ihr Glück gern mit anderen. Das Auto dient dabei nicht selten als Leinwand. Blumen, Bänder und scheppernde Dosen verkünden Eheglück. Doch ist es überhaupt erlaubt, wenn sich ein Autokorso laut und hupend fortbewegt?

Blechdosen am Auto: Tradition oder Ärgernis

Der Trend stammt aus den USA. An die Fahrzeuge frisch Verheirateter werden Blechdosen gebunden. Laut Tradition sollen damit böse Geister vertrieben werden. Ein unausweichlicher Nebeneffekt: Wer mit Blechdosen am Wagen unterwegs ist, erregt Aufmerksamkeit.

Was sagt die StVO dazu? Von Blechdosen ist nicht die Rede, aber in §30, Absatz 1 taucht folgender Leitsatz auf: „Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten.“ Über den Asphalt scheppernde Blechdosen und Hupkonzerte des Autokorsos sollten damit besser vermieden werden.

Ebenso bedenklich ist die Befestigung der Dosen am Fahrzeug. Häufig wird durch die angebrachten Schnüre das hintere Kennzeichen verdeckt. Das ist ebenso strafbar (laut ADAC) wie die Anbringung eines „Just Married“-Aufklebers über dem Kennzeichen.

Blechdosen und Autokorso: Droht dabei ein Bußgeld?

Wird das Auto des Brautpaares zum öffentlichen Ärgernis, zeigen sich die Ordnungshüter meistens kulant und rücken die Brauchtumspflege in den Vordergrund. Eigentlich liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, ob ein Bußgeld fällig wird, liegt im Ermessen der Behörden und wird vom Einzelfall abhängen.

Wer sein Auto sicher dekoriert, wird wenig zu befürchten haben. Die Dosen sollten nicht an meterlangen Schnüren über den Boden geschleift werden. Dies könnte andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Es ist auf eine sichere Befestigung zu achten. Lösen sich die Dosen bei voller Fahrt, können sie zu gefährlichen Wurfgeschossen werden.

Dekorierte Fahrzeuge sollten nicht rasant schnell bewegt werden. Es empfiehlt sich auch, die Blechdosen nicht den gesamten Weg hinter sich herzuziehen, sondern nach einer kürzeren Strecke wieder abzunehmen.

Wann ist ein Bußgeld unausweichlich?

Ist die Deko nicht sicher befestigt, löst sich während der Fahrt und gefährdet andere, drohen Bußgelder in Höhe von 90 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Für ein ohrenbetäubendes Hupkonzert, das gegen §16 StVO verstößt, werden zehn Euro Bußgeld fällig. Nach §12 FZV liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn das Kennzeichen nicht mehr erkannt wird. Das Verwarngeld liegt hier ebenfalls bei zehn Euro.