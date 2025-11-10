Berliner hat Deutschland-Ticket – muss bei Kontrolle trotzdem Strafe zahlen

Er hatte das Ticket abonniert – aber aufgrund eines Fehlers in der App sollte er trotzdem zahlen.

Update vom 10. November 2025: Ein neuer Fall aus Berlin zeigt erneut, wie schnell Fahrgäste bei Problemen mit digitalen Tickets ins Visier von Kontrolleuren geraten können. Einem Mann wurde eine Strafzahlung von 60 Euro auferlegt, weil die App der Deutschen Bahn bei einer Kontrolle in der S-Bahn in Berlin sein gültiges Deutschlandticket nicht anzeigen konnte. Obwohl er den Fahrschein nur wenige Minuten später nach einer Neuinstallation der App vorzeigen konnte, weigerten sich die Kontrolleure, die bereits registrierte Strafe zurückzunehmen (Quelle: heise). Die S-Bahn Berlin reduzierte die Forderung später auf eine Bearbeitungsgebühr von sieben Euro. Sie argumentierte, dass Fahrgäste laut den Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) verpflichtet seien, die Funktionstüchtigkeit des digitalen Tickets vor Fahrtantritt sicherzustellen (Quelle: VBB). So einfach können es sich die Verbünde jedoch laut heise nicht machen. Sie sind der Auffassung, dass eine Vertragsstrafe nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Fahrgast den Fehler selbst zu vertreten hat – zum Beispiel durch einen leeren Akku oder ein vergessenes Smartphone. Ein reiner App-Fehler liegt aber nicht in der Verantwortung des Kunden. Im geschilderten Fall wurde das Verfahren erst eingestellt, nachdem sich heise eingeschaltet hatte – offiziell aus Kulanz.

Originalartikel vom 20. September 2025:

Am 28. Mai wollte der Berliner Student Leo S. eigentlich nur in die Bibliothek fahren. In der U7 wurde er kontrolliert – und musste trotz gültigem Semesterticket zahlen. Der Grund: Er hatte zu Beginn der Kontrolle nur einen Screenshot vorgezeigt, weil sein Handy gerade keinen Empfang hatte – das reichte den Kontrolleuren nicht. Später konnte er noch während der Kontrolle das Ticket auch in der App öffnen. Doch da war es zu spät. Die Strafe ist trotzdem fällig.

BVG bleibt hart: Ticket-Screenshot gilt nicht

Die BVG betont, dass das Vorgehen der Kontrolleure korrekt gewesen sei. Nach den Beförderungsbedingungen gilt ein digitales Ticket nur dann als gültig, wenn es in der App vorgezeigt wird – und zwar genau in dem Moment der Kontrolle (Quelle: rbb24). Auch ein Nachreichen des Tickets direkt am Bahnsteig ändert daran nichts. Für Leo bedeutete das: sieben Euro Bearbeitungsgebühr und jede Menge Ärger.

Das Problem betrifft viele Fahrgäste. Bestimmte Tickets wie das Deutschlandticket oder das Semesterticket müssen monatlich aktualisiert werden. Dafür ist eine aktive Internetverbindung nötig. Wer Pech hat und beim Öffnen der App kein Netz hat, steht im Zweifel ohne gültigen Nachweis da – obwohl er bezahlt hat.

Fahrgastverband kritisiert kurze Zahlungsfrist der BVG

Der Fahrgastverband IGEB spricht von einer „fahrgastfeindlichen“ Praxis. Zum einen sei kaum bekannt, dass Screenshots nicht erlaubt sind. Zum anderen wünscht sich der Verband mehr Kulanz: Kontrolleure sollten gezielt verlangen, die App zu öffnen, anstatt sofort von Betrugsabsicht auszugehen.

Leo S. will das nicht auf sich sitzen lassen, er hat Widerspruch eingelegt – auch wenn es in diesem Fall nur um einen Betrag von 7 Euro geht. Sein Fall zeigt, dass die Digitalisierung des Nahverkehrs in Berlin nicht nur Komfort bringt, sondern auch neue Probleme schafft – vor allem dann, wenn ein schwaches Netz über Schuld oder Unschuld entscheidet.