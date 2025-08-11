Beschwerde-Anruf von 032211225580 – was steckt wirklich dahinter

Die Nummer 032211225580 ruft an und am anderen Ende melden sich immer andere Personen. Sie alle beschweren sich über euch und scheinen euch gut zu kennen. Der Anrufer nutzt nur eine neue Nummer, aber die Methode ist bekannt. Worum geht es wirklich?

Gut an diesen Anrufen ist, dass ihr sie einfach für immer abschalten könnt. Auch wenn die Anrufer anscheinend sehr verärgert sind, handelt es sich um harmlose Anrufe, die ihr nicht ernst zu nehmen braucht. Nehmt sie als das, was sie sein sollen – ein Scherz.

Was will der Anrufer mit der Telefonnummer 032211225580?

Wenn diese Nummer bei euch klingelt, will euch jemand einen Streich spielen.

Auf der Web-Seite von Marcophono kann man sich verschiedene Szenarien aussuchen, um solche Telefonstreiche auszuführen.

Das Opfer bekommt dann zum Beispiel Anrufe wegen seines nicht korrekt entsorgten Mülls, wegen einer später kommenden Pizza – die man nie bestellt hat – oder weil man angeblich Gras raucht.

Dazu muss der Verursacher dieser Anrufe zuerst ein paar Eckdaten zum Opfer eingeben, wie etwa den Namen und die Telefonnummer, und der Rest wird durch Textbausteine gebildet.

Der Anrufer hört eure Antworten und drückt auf Buttons, um euch den passenden Text vorzuspielen.

Wie stellt man Marcophono-Anrufe dauerhaft ab?

Abgesehen davon, dass ihr diese Telefonnummer blockieren könnt, besteht auch die Möglichkeit, eure Nummer bei Marcophono für immer zu sperren. Öffnet dazu einfach das Impressum der Web-Seite und gebt eure Nummer unten ein. Dann noch auf „Nummer blockieren“ klicken und niemand kann euch mehr mit diesem Service anrufen.

Falls ihr die Nummer lieber blockiert, geht das bei Android und iPhones in der Anrufliste.

Im Telekomfestnetz sperrt ihr störende Anrufe im „Telefoniecenter“: Öffnet es im Browser, loggt euch ein und tragt die Nummer dann in die Blockliste ein.

Auch in der Fritzbox gibt es eine Sperrliste für Telefonnummern. Die findet ihr, wenn ihr die Router-Einstellungen öffnet.

Ärgerlich, albern, aber seriös Man mag sich über diese Anrufe ärgern, aber eigentlich wird niemandem geschadet. Und immerhin ist Marcophono seriös genug, dass ihr eure Nummer dort für immer sperren lassen könnt. Marco Kratzenberg

