Besitzer neuerer Xiaomi-Smartphones können sich auf den Dezember freuen

Ein Update steht vor der Tür, das Xiaomi-Smartphones spürbar schneller, smarter und flüssiger machen soll.

Xiaomi steht kurz davor, seinen Nutzern das nächste große Software-Update zu liefern. HyperOS 3.1 soll laut internen Quellen bereits im Dezember 2025 ausgerollt werden. Aktuell befindet sich das Update in der Testphase, doch die Richtung ist klar: Das System wird schneller, aufgeräumter und stärker vernetzt – ohne seine vertraute Optik völlig zu verändern.

Xiaomis HyperOS 3.1 steht vor der Tür

Laut Xiaomis Softwaredirektor Zhang Guoquan laufen die Stabilitätstests bereits auf Hochtouren. Ziel ist es, die Performance zu verfeinern und bekannte Schwächen zu glätten, bevor die Software an die breite Nutzerschaft verteilt wird. Die Veröffentlichung folgt dem bekannten Xiaomi-Rhythmus: Zuerst erhalten Flaggschiffgeräte das Update, danach folgen Mittelklasse- und Einsteigermodelle. Ältere Modelle gehen leer aus.

Die auffälligste Änderung betrifft die „Recent Apps“-Ansicht. Sie erinnert künftig stärker an iOS, mit einem klareren Layout und direkterer Navigation zwischen geöffneten Anwendungen. Laut frühen Testern fühlt sich Multitasking damit „deutlich intuitiver“ an – ein kleiner, aber spürbarer Komfortgewinn im Alltag.

Auch HyperConnect, Xiaomis System zur nahtlosen Verbindung zwischen Smartphone, Tablet, Wearables und Smart-Home-Geräten, bekommt ein Upgrade. Mit HyperOS 3.1 sollen Übergänge zwischen Geräten flüssiger ablaufen – etwa wenn man einen Anruf vom Handy ans Tablet übergibt oder Inhalte auf dem Fernseher fortsetzt.

Im Hintergrund feilt Xiaomi zudem an feineren Animationen, kürzeren Ladezeiten und einer stabileren Systembasis. Die Oberfläche bleibt vertraut, wirkt aber moderner und „leichter“. Nutzer von HyperOS 3 berichten schon jetzt von hoher Zuverlässigkeit – und das kommende Update soll diesen Eindruck weiter stärken, anstatt das System grundlegend umzubauen (Quelle: GizChina).

HyperOS wird für Xiaomi immer wichtiger

Für Xiaomi ist HyperOS längst mehr als nur eine Benutzeroberfläche. Es ist das Betriebssystem, das das gesamte Ökosystem aus Smartphones, Tablets und IoT-Geräten zusammenhält. Mit Version 3.1 will der Konzern den nächsten Schritt hin zu einem einheitlichen Nutzererlebnis über alle Geräte hinweg machen.

Wenn alles nach Plan läuft, startet der Rollout im Dezember. Sobald erste Updates in Deutschland anlaufen, werden wir euch informieren.

