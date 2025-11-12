Besonderes Update für Windows 10: Nur Auserwählte erhalten es

Das erste Update seiner Art.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Microsoft hat das erste Update für Windows 10 seit dem offiziellen Support-Aus im Oktober veröffentlicht. Der Patch markiert den Auftakt einer neuen Ära. Updates gibt es nur noch für registrierte Windows-Nutzer mit Microsoft-Konto.

Anzeige

Microsoft: Erste ESU-Aktualisierung für Windows 10

Microsoft beginnt offiziell das Extended-Security-Programm für Windows 10. Während das Betriebssystem ansich keine kostenlosen Patches mehr erhält, liefert der Konzern ausgewählten Nutzergruppen weiterhin sicherheitsrelevante Aktualisierungen. Privatanwender können sich über ein Microsoft-Konto anmelden, um Teil des Programms zu werden. Alternativ lässt sich auch das Bonuspunkte-System von Microsoft nutzen.

In der EU reicht die Kontoanmeldung meist aus. Auch die Nutzung von Windows Backup oder Microsoft Rewards ist nicht notwendig. Für Unternehmen fallen aber mindestens 79 Euro pro Jahr an.

Der neue Patch für Windows 10 behebt unter anderem ein Anzeigeproblem, durch das unterstützte Geräte fälschlich als veraltet markiert wurden. Die aktualisierten Buildnummern lauten 19045.6575 für ESU-Systeme und 19044.6575 für Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (Quelle: BleepingComputer).

Windows 10: Update schließt viele Lücken

Im Update enthalten sind Sicherheitsfixes für insgesamt 63 Schwachstellen, darunter eine aktiv ausgenutzte Lücke, über die sich Angreifer weitreichende Rechte erschleichen können. Technisch gesehen handelt es sich um ein verpflichtendes Update, das automatisch installiert wird.

Anzeige

Ein Fehler in der ESU-Registrierung hatte zuvor dazu geführt, dass manche Systeme nicht in das Programm aufgenommen wurden. Microsoft hat inzwischen einen Fix veröffentlicht, der dieses Problem behebt. Wer Windows 10 weiter nutzt und Update haben möchte, sollte daher genau prüfen, ob sein Rechner auch tatsächlich für ESU registriert ist.