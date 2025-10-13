Besser als Aldi Talk? Nettos neuer Unlimited-Tarif für 9,99 Euro zu haben

Jetzt mischt auch Netto unlimitiert mit.

Aldi Talk und Lidl Connect haben es vorgemacht, jetzt zieht Netto nach: Mit Lift bringt der Discounter drei neue Prepaid-Tarife mit ungewöhnlichem Datenmodell auf den Markt. Nutzer können Volumen immer wieder kostenlos nachbuchen.

Netto: Neue Unlimited-Tarife ab 9,99 Euro

Die Besonderheit der neuen Lift-Tarife von NettoKOM steckt in einem kleinen Detail mit großer Wirkung: Sobald das gebuchte Datenvolumen fast aufgebraucht ist, lässt sich per App oder im Webportal jeweils 1 GB kostenlos nachbuchen.

Das funktioniert nicht nur einmal, sondern so oft wie gewünscht. So entsteht ein Unlimited-Light-Modell, bei dem Kunden zwar tatsächlich unbegrenzt surfen können, aber dafür selbst aktiv werden müssen. Das System meldet sich automatisch per SMS, wenn das Datenvolumen knapp wird (Quelle: NettoKOM).

Drei Varianten stehen zur Auswahl: Für 9,99 Euro alle vier Wochen gibt es 25 GB mit bis zu 50 MBit/s. Wer mehr braucht, greift zu 50 GB (14,99 Euro) oder 100 GB (19,99 Euro), jeweils mit höherem Tempo. Telefon- und SMS-Flat sind enthalten, 5G ist in allen Tarifen inklusive. Kunden surfen bei NettoKOM im Telefónica-Netz (o2).

Nettos Lift-Tarife im Überblick. (© NettoKOM)

Für Smartphone-Nutzer, die viel streamen oder zocken, dürfte vor allem das größte Paket mit 100 GB und 150 MBit/s interessant sein. Aber auch das Einsteigermodell für 9,99 Euro bietet mit 25 GB als Startvolumen schon ausreichend Spielraum für Messenger, Social Media und gelegentliches Streaming.

Unlimited-Konkurrenzkampf im Supermarkt

Mit den neuen Tarifen drängt jetzt auch NettoKOM in einen Markt, der zuletzt stark in Bewegung geraten ist. Aldi Talk und Lidl Connect haben ebenfalls Unlimited-Optionen eingeführt.

Interessant ist auch der Vergleich mit den hauseigenen Smart-Tarifen von Netto. Diese bieten zwar ebenfalls bis zu 100 GB, verzichten aber auf die dynamische Nachbuchoption. Wer bereit ist, wenig mehr zu investieren, erhält mit Lift ein entspannteres Datenpaket.