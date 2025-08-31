Besser als das Galaxy S25: Samsung spendiert FE-Modell drei wichtige Upgrades

Samsung nimmt beim Galaxy S25 FE die Handbremse raus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung steht kurz davor, das Galaxy S25 FE offiziell zu enthüllen. Schon jetzt ist klar: Die neue Fan Edition bringt drei entscheidende Verbesserungen mit, die das Modell deutlich attraktiver machen als seinen Vorgänger. Vor allem die Selfie-Kamera, der Akku und das Laden legen ordentlich zu und machen das Handy damit teilweise sogar besser als das Galaxy S25.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 FE wird deutlich aufgewertet

Konkret wird die Auflösung der Frontkamera von 10 auf 12 Megapixel angehoben – ein Upgrade, das das Galaxy S25 FE auf das Niveau der restlichen Galaxy-S25-Reihe hebt. Der Akku wächst von 4.700 mAh auf 4.900 mAh an und bietet damit etwas mehr Ausdauer. Am deutlichsten spürbar dürfte jedoch das schnellere Laden sein: Statt 25 Watt tankt das Galaxy S25 FE mit bis zu 45 Watt – ein echter Sprung, den viele Fans lange gefordert hatten. Zur Erinnerung: Das normale Galaxy S25 lädt mit maximal 25 Watt.

Bei den rückwärtigen Kameras soll dagegen alles beim Alten bleiben: 50-MP-Hauptsensor, 12-MP-Ultraweitwinkel und ein 8-MP-Teleobjektiv mit 3-fach-Zoom. Neu ist jedoch die „AI ProVisual Engine“, die Fotos und Videos mit KI optimieren soll. Unter der Haube arbeitet der Exynos 2400, flankiert von 8 GB RAM und mindestens 128 GB Speicher. Auch eine 256-GB-Variante könnte angeboten werden.

Softwareseitig startet das Galaxy S25 FE mit Android 15 und One UI 7.0. Damit würde Samsung die Chance verpassen, das Smartphone direkt mit Android 16 zu veröffentlichen. Besonders interessant: Genau wie bei den anderen S25-Modellen sollen sieben große OS-Updates und sieben Jahre Sicherheits-Patches garantiert sein. Dazu kommen KI-Funktionen wie Gemini Live, Audio Eraser und generative Bildbearbeitung.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 FE soll leichter werden

Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display soll beim Galaxy S25 FE wieder bei Full-HD+ und 120 Hz arbeiten. Es soll zudem von Gorilla Glass Victus+ geschützt werden. Armor-Aluminium und IP68-Schutz runden das Paket ab. Farben gibt es vier: Schwarz, Dunkelblau, Hellblau und Weiß.

Trotz größerem Akku ist das Smartphone laut ersten Informationen 20 Gramm leichter als sein Vorgänger und bringt nur 190 Gramm auf die Waage. Preislich dürfte sich im Vergleich zum Vorgänger nicht viel tun. Das Galaxy S24 FE startete bei 749 Euro. Erwartet wird die Vorstellung im Rahmen der IFA 2025 (Quelle: SamMobile).