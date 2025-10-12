Besser als die App der Deutschen Bahn: Profis schwören auf diesen Geheimtipp

Bahnfahren wie ein echter Pro – mit diesem Trick wisst ihr immer, wo euer Platz wirklich ist.
Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn reist, kennt das Problem: Der Sitzplatz ist reserviert, doch kurz vor dem Einsteigen beginnt das Rätselraten – wo genau im Wagen befindet sich eigentlich Platz 42 in Reihe 10?
Die DB-App (DB Navigator) verrät zwar, an welchem Abschnitt des Bahnsteigs der entsprechende Wagen hält, doch über den genauen Sitzplatz schweigt sie sich aus. Für Gelegenheitsfahrer ein Ärgernis, für Vielfahrer reine Zeitverschwendung. Zum Glück gibt es einen Geheimtipp, den viele Bahn-Profis längst kennen und nutzen: vagonWEB.
Mehr Infos als die DB-App: So funktioniert vagonWEB
Hinter dem unscheinbaren Namen vagonWEB verbirgt sich eine echte Fundgrube für Zugliebhaber und Bahnreisende. Die Webseite stammt ursprünglich aus Tschechien, lässt sich aber bequem auf Deutsch umstellen. Was sie bietet, ist beeindruckend: detaillierte Wagenreihungen, Sitzpläne, Fotos und Informationen zu Zügen in ganz Europa – inklusive denen der Deutschen Bahn.
Und so einfach geht’s:
- Besucht vagonWEB.cz.
- Wählt oben „Wagenreihungen“ und gebt die Zugnummer ein, zum Beispiel „ICE 12“.
- Wählt den passenden Zug aus der Liste.
- Sucht den Wagen mit eurem reservierten Platz.
- Tippt auf das kleine Sitzplatz-Symbol unter dem Waggon – et voilà: Ihr bekommt den vollständigen Sitzplan angezeigt.
Jetzt könnt ihr ganz genau sehen, wo euer Platz im Wagen liegt, ob ihr in Fahrtrichtung sitzt, wie weit ihr vom WC entfernt seid, wo ihr euer Gepäck verstauen könnt – und ob ihr den besseren Ausblick auf der richtigen Seite erwischt habt.
Zwei weitere Tipps für entspannteres Bahnreisen:
Noch besser: Ein Blick ins Innere des Zugs
Besonders praktisch: Neben dem Sitzsymbol gibt es meist auch ein Kamerasymbol. Ein Tipp darauf öffnet Fotos vom Inneren des Wagens – so wisst ihr bereits vor der Fahrt, was euch erwartet. Altbau oder modernisierter ICE? Quiet Zone oder Kinderabteil? vagonWEB zeigt’s euch.
Die Quintessenz: Ein Muss für Vielreisende
Die Deutsche Bahn könnte sich von vagonWEB einiges abschauen. Wer mehr will als nur die Position am Bahnsteig, wird hier glücklich. vagonWEB ist kostenlos, werbefrei und liefert Infos, die man bei der DB vergeblich sucht, zumindest, nachdem ihr die Buchung abgeschlossen habt. Besonders Vielreisende, Pendler oder Bahnliebhaber sollten sich die Seite auf dem Homescreen ihres Smartphones sichern – als Ergänzung zum DB Navigator fast schon Pflicht.