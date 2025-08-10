Besser als die DB-App: Profi-Bahnfahrer schwören auf diesen Geheimtipp

Bahnfahren wie ein echter Pro – mit diesem Trick wisst ihr immer, wo euer Platz wirklich ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn reist, kennt das Problem: Der Sitzplatz ist reserviert, doch kurz vor dem Einsteigen beginnt das Rätselraten – wo genau im Wagen befindet sich eigentlich Platz 42 in Reihe 10?

Anzeige

Die DB-App (DB Navigator) verrät zwar, an welchem Abschnitt des Bahnsteigs der entsprechende Wagen hält, doch über den genauen Sitzplatz schweigt sie sich aus. Für Gelegenheitsfahrer ein Ärgernis, für Vielfahrer reine Zeitverschwendung. Zum Glück gibt es einen Geheimtipp, den viele Bahn-Profis längst kennen und nutzen: vagonWEB.

Mehr Infos als die DB-App: So funktioniert vagonWEB

Hinter dem unscheinbaren Namen vagonWEB verbirgt sich eine echte Fundgrube für Zugliebhaber und Bahnreisende. Die Webseite stammt ursprünglich aus Tschechien, lässt sich aber bequem auf Deutsch umstellen. Was sie bietet, ist beeindruckend: detaillierte Wagenreihungen, Sitzpläne, Fotos und Informationen zu Zügen in ganz Europa – inklusive denen der Deutschen Bahn.

Hinter dem kleinen Sitzplatz-Symbol versteckt sich die gewünschte Auskunft. (© Screenshot GIGA)

Und so einfach geht’s:

Besucht vagonWEB.cz.

Wählt oben „Wagenreihungen“ und gebt die Zugnummer ein, zum Beispiel „ICE 12“.

Wählt den passenden Zug aus der Liste.

Sucht den Wagen mit eurem reservierten Platz.

Tippt auf das kleine Sitzplatz-Symbol unter dem Waggon – et voilà: Ihr bekommt den vollständigen Sitzplan angezeigt.

Anzeige

Jetzt könnt ihr ganz genau sehen, wo euer Platz im Wagen liegt, ob ihr in Fahrtrichtung sitzt, wie weit ihr vom WC entfernt seid, wo ihr euer Gepäck verstauen könnt – und ob ihr den besseren Ausblick auf der richtigen Seite erwischt habt.

Noch besser: Ein Blick ins Innere des Zugs

So sieht also im ICE 3neo aus. (© Screenshot GIGA)

Besonders praktisch: Neben dem Sitzsymbol gibt es meist auch ein Kamerasymbol. Ein Tipp darauf öffnet Fotos vom Inneren des Wagens – so wisst ihr bereits vor der Fahrt, was euch erwartet. Altbau oder modernisierter ICE? Quiet Zone oder Kinderabteil? vagonWEB zeigt’s euch.

Anzeige

Die Quintessenz: Ein Muss für Vielreisende

Die Deutsche Bahn könnte sich von vagonWEB einiges abschauen. Wer mehr will als nur die Position am Bahnsteig, wird hier glücklich. vagonWEB ist kostenlos, werbefrei und liefert Infos, die man bei der DB vergeblich sucht, zumindest, nachdem ihr die Buchung abgeschlossen habt. Besonders Vielreisende, Pendler oder Bahnliebhaber sollten sich die Seite auf dem Homescreen ihres Smartphones sichern – als Ergänzung zum DB Navigator fast schon Pflicht.