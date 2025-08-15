Besser als Google Maps? Neue App will Autofahrer begeistern

Der Navi-Spezialist TomTom startet mit einer neuen App durch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

TomTom hat seine Navigations-App AmiGO abgeschafft und durch eine neue Anwendung ersetzt. TomTom GPS ist kostenlos, bietet Verkehrsmeldungen in Echtzeit und richtet sich an alle Autofahrer, die nicht auf Google Maps setzen wollen.

Anzeige

TomTom GPS: Neue Navi-App mit Echtzeitdaten

Mit TomTom GPS startet der Hersteller einen direkten Angriff auf Google Maps und Waze – und entfernt sich von der bisherigen AmiGO-Strategie. Die neue App setzt komplett auf Online-Funktionen, nutzt aktuelle Verkehrsdaten und erlaubt es der Community, Gefahren, Staus oder Radarkameras zu melden. Die Navigation erfolgt wie bei anderen Apps per Turn-by-Turn-Anweisung.

Nutzer erhalten Zugriff auf aktuelle Karten, Umleitungen und Baustelleninfos. Dabei erklärt TomTom, dass die neue technische Basis Updates schneller machen soll. Für iOS ist die App bereits verfügbar (Quelle: App Store). Die Anwendung funktioniert mit Apple CarPlay, heißt es. Eine Android-Version ist in Arbeit.

Einige Funktionen der alten AmiGO-App sind weggefallen, was sicher nicht allen Nutzern gefallen dürfte. Der Wechsel der Navigationsstimme ist nicht mehr möglich, ebenso fehlt die Anpassung von Benachrichtigungen. TomTom will diese Optionen aber später wieder integrieren. E-Auto-Fahrer müssen sich ebenfalls noch gedulden: Informationen zu Ladepunkten sind bislang nur in der nicht-öffentlichen Android-Testversion enthalten.

Anzeige

TomTom: Trennung von Gratis- und Bezahl-App

TomTom grenzt seine beiden Navi-Angebote jetzt deutlicher voneinander ab. Während TomTom GPS kostenlos bleibt, richtet sich die kostenpflichtige App TomTom GO an anspruchsvollere Nutzer. Sie bietet Offline-Karten, einen Lkw-Modus und zusätzliche Profi-Funktionen. Wer also auch ohne Netzabdeckung navigieren will, muss zur Bezahlvariante greifen.

Im Alltag dürfte TomTom GPS für viele Nutzer trotzdem ausreichen. Die neue App ist übersichtlich, liefert zuverlässig Verkehrshinweise und ist auch ohne vorherige Anmeldung nutzbar. Der Verzicht auf bestimmte Komfortfunktionen wirkt allerdings wie ein Rückschritt.