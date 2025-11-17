Bestellung bei Uber Eats stornieren: So geht’s und das müsst ihr beachten

Ihr habt euch bei eurer Bestellung vertan oder wollt sie doch nicht mehr? Wir erklären, wann und wie ihr eure Uber-Eats-Bestellung stornieren könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kann man eine Uber-Eats-Bestellung stornieren?

Ihr könnt eine Bestellung bei Uber Eats grundsätzlich stornieren – allerdings hängt es vom Zeitpunkt ab, ob ihr euer Geld zurückbekommt. Sobald ihr eine Bestellung aufgegeben habt, wird sie an das Restaurant weitergeleitet.

Anzeige

Wenn das Restaurant die Zubereitung bereits begonnen hat oder der Fahrer unterwegs ist, ist eine Stornierung oft nicht mehr kostenfrei möglich. Am besten storniert ihr sofort nach der Bestellung.

So storniert ihr eine Uber-Eats-Bestellung

Wenn das Restaurant die Bestellung noch nicht angenommen hat, funktioniert die Stornierung direkt in der App:

Öffnet unten in der App die Menüleiste und tippt auf das Beleg-Symbol. Wählt eure aktuelle Bestellung aus der Übersicht aus. In der Bestellübersicht findet ihr die Option „Bestellung stornieren“ – tippt darauf. Ein Pop-up erscheint zur Bestätigung. Tippt erneut auf „Bestellung stornieren“, um den Vorgang abzuschließen. Wählt anschließend den Grund für die Stornierung aus und bestätigt mit „Fertig“.

Anzeige

Wann ist die Stornierung kostenlos?

Ihr könnt kostenlos stornieren, solange das Restaurant eure Bestellung noch nicht angenommen oder mit der Zubereitung begonnen hat. Danach wird meist ein Teilbetrag einbehalten.

Wenn der Fahrer schon auf dem Weg ist, kann Uber Eats den vollen Betrag berechnen. Das gilt besonders bei kurzfristigen Stornierungen, die nur wenige Minuten vor der Lieferung erfolgen.

Uber liefert nicht nur Essen, sondern testet auch autonome Fahrzeuge. Mehr dazu im Video:

Anzeige

Wie kann man die Bestellung ändern ohne Stornierung?

Wenn ihr in eurer Uber-Eats-Bestellung einen Fehler entdeckt – etwa ein falsches Gericht oder eine vergessene Option – könnt ihr versuchen, die Bestellung direkt beim Restaurant anzupassen, bevor sie geliefert wird.

Öffnet dafür die App, sucht eure aktive Bestellung heraus und kontaktiert das Restaurant über die angezeigten Kontaktdaten. Gebt dabei euren Namen und die Bestelldetails an, damit das Personal die Bestellung eindeutig zuordnen kann. Das Restaurant entscheidet dann, ob eine Änderung noch möglich ist.

Wie kann man die Lieferadresse bei Uber Eats ändern?

Wenn ihr eure Bestellung schon aufgegeben habt, euch aber bei der Adresse vertan habt, müsst ihr nicht stornieren, sondern könnt sie in der Uber-Eats-App nachträglich anpassen:

Öffnet dazu den Bildschirm zur Bestellverfolgung. Tippt auf „Hilfe“ und anschließend auf „Hilfe erhalten“. Unter „Meine Adresse ändern“ könnt ihr eine neue Lieferadresse eingeben und den Anweisungen folgen.

Anzeige

Je nach Situation können sich danach die Liefergebühren ändern. Bleibt der Preis gleich oder sinkt, wird die neue Adresse automatisch übernommen. Hat der Lieferpartner die Fahrt jedoch schon begonnen oder liegt eure neue Adresse weiter entfernt, müsst ihr die angezeigte aktualisierte Liefergebühr bestätigen oder die Bestellung stornieren.

Liegt die neue Adresse außerhalb des Liefergebiets des Restaurants, könnt ihr nur die ursprüngliche Adresse beibehalten oder die Bestellung abbrechen. Änderungen der Liefergebühr erscheinen auf eurem Beleg unter „Anpassung der Lieferung“ und werden automatisch verrechnet.

Wie geht ihr vor, wenn die Bestellung ewig nicht kommt?

Hohe Nachfrage, größere Bestellungen, Stau oder schlechtes Wetter können zu Verzögerungen führen. Ist die Bestellung noch nicht abgeholt, arbeitet das Restaurant in der Regel noch daran, euer Essen vorzubereiten. Ihr habt dann die Möglichkeit, direkt im Restaurant anzurufen, um den Status der Bestellung zu erfahren.

Anzeige

Habt ihr in der App gesehen, dass ein Kurier eure Bestellung bereits abgeholt hat, könnt ihr dort die voraussichtliche Ankunftszeit einsehen oder den Kurier direkt kontaktieren, um Details zur Lieferung zu erfahren:

Öffnet den Bildschirm mit dem Bestellstatus in der App. Tippt oben rechts auf das Telefon-Symbol. Wählt, ob ihr den Lieferpartner anrufen oder eine Nachricht senden möchtet.

Beachtet bitte, dass die Sicherheit immer Vorrang hat: Fahrer können Anrufe während der Fahrt möglicherweise nicht sofort annehmen. In diesem Fall meldet sich der Lieferpartner, sobald es sicher möglich ist.

Was tun, wenn etwas schiefgelaufen ist?

Wenn eure Bestellung falsch geliefert wurde, das Essen kalt ist oder gar nicht ankommt, solltet ihr keine eigenständige Stornierung durchführen, sondern direkt über die App eine Reklamation einreichen. Öffnet dazu die Bestellung und wählt „Problem melden“. Das Uber-Eats-Team prüft den Fall und entscheidet über eine mögliche Rückerstattung.