Bestellungen bei Payback: So verfolgt ihr den Lieferstatus

Ihr habt Punkte eingelöst und wartet auf eure Prämie? So überprüft ihr im Payback-Konto Schritt für Schritt den aktuellen Status eurer Bestellung.
Wo findet ihr eure Bestellungen bei Payback?
Den aktuellen Status eurer Prämienbestellungen erfahrt ihr auf diesen Wegen:
- Anmeldung im Kundenkonto auf payback.de.
- Unter „Informieren“ gibt es den Unterpunkt „Meine Bestellungen“.
- Dort findet ihr alle Informationen zu euren Bestellungen.
Wie erfahrt ihr mehr über den Versandstatus?
Die Lieferzeit einer Prämienbestellung beträgt in der Regel zwischen fünf und sieben Werktagen. Manchmal kann es auch bis zu 14 Werktage dauern.
Sobald die Prämie auf den Weg geschickt wurde, erhaltet ihr eine Benachrichtigung per E-Mail. Dort ist ein Sendungsverfolgungslink angegeben – entweder von Hermes oder DHL. Über diesen Link könnt ihr jederzeit den aktuellen Versandstatus abfragen.
Payback-Punkte lassen sich nicht nur in Prämien umtauschen. Ihr könnt sie auch beim Einkaufen einsetzen. Mehr dazu in diesem Video:
Warum dauert der Versand länger?
Es kann vorkommen, dass eine Prämie nicht sofort verschickt werden kann, weil sie gerade vergriffen ist. Dann wird sich die Auslieferung der gewünschten Prämie um einige Tage verzögern. Payback informiert euch in diesem Fall per E-Mail über die Verzögerung.
Bei sogenannten Vorbesteller-Prämien kann es Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Ware bei euch ankommt. Vorbesteller-Prämien sind zum Beispiel DVDs, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Habt ihr gemeinsam mit einer solchen Vorbesteller-Prämie weitere Artikel bestellt, bekommt ihr alles in einem Paket. Teillieferungen sind laut Payback nicht möglich.
Bei Problemen oder Fragen zu eurer Prämienbestellung könnt ihr euch per Kontaktformular an den Kundenservice von Payback wenden.