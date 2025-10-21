Betrugsanruf: Nummer 021619039850 drängt Opfer in die Kostenfalle

Bei der Telefonnummer 021619039850 wurden die Endziffern geändert, die Betrugsmasche blieb gleich. Angeblich führt eine Firma aus Mönchengladbach eine Meinungsumfrage durch – und nutzt dazu eine KI. Im Endeffekt wollen sie euch aber einen teuren Service aufschwatzen.

Vor diesen Betrügern haben wir bereits im Zusammenhang mit der fast gleichlautenden Nummer 021619039868 gewarnt. Eine KI-Stimme fragt Daten ab und gibt sich als Marktforschung aus. An 6 Tagen der Woche nerven die Betrüger mit ihren Anrufen und das lohnt sich wahrscheinlich schon deswegen, weil sie echtes Personal nur noch für leichtgläubige Opfer benötigen.

Was steckt hinter der Nummer 021619039850?

Eine automatische Stimme fragt, ob man ein paar einfache Fragen beantworten möchte.

Wird diese Frage bejaht, stellt die KI Fragen zum Thema Pflegeversicherung.

Durch die Nutzung der KI kommt das dahintersteckende Callcenter auf sehr hohe Anruffrequenzen.

Es werden persönliche Daten zur angeblichen Bestätigung abgefragt, was darauf hinweist, dass die Kriminellen einen großen Bestand an Daten gestohlen oder gekauft haben.

Aus demselben Grund gibt es auch die kurzen Ping-Anrufe, bei denen niemand in der Leitung ist: Damit soll die Echtheit der Telefonnummern geprüft werden.

Wer Interesse an weiteren Informationen zeigt oder angibt, in seiner Familie eine Person mit Pflegestufe zu haben, wird mit einem menschlichen Telefonisten verbunden, der seine Opfer dann in eine teure Pflegeversicherung drängt.

So blockiert ihr gleich das ganze Callcenter

Alle Anrufe dieser Betrüger fangen mit den Ziffern „0216190398“ an. Nur die folgenden Zahlen ändern sich regelmäßig. Das nennt man eine „Rufnummerngasse“. Bei Android, im Festnetz und in der Fritzbox ist es möglich, solche „Nummern-Anfänge“ zu sperren. Nur beim iPhone müsst ihr das leider weiterhin selbst machen.

Nutzt eine Gratis-App, wenn ihr im Handy Spam-Anrufe blockieren wollt.

Möchtet ihr Anrufer im Festnetz der Telekom sperren, dann meldet euch dazu im „Telefoniecenter“ an und tragt anschließend den Anfang 0216190398 in die Sperrliste ein. Sämtliche Anrufe von Nummern mit denselben Ziffern werden ab sofort abgewiesen.

Auch die Fritzbox hat eine Blacklist für Betrugsnummern. Dort reicht es auch, wenn ihr die ersten paar Zahlen eintragt, um alle Anrufe abzuwimmeln, die gleich anfangen.

Solltet ihr ungewollt so eine Versicherung abgeschlossen haben, könnt ihr euch an die Verbraucherzentrale wenden. Dort bekommt ihr beispielsweise vorbereitete Widerrufsschreiben. Grundsätzlich wird so ein Vertrag erst gültig, wenn man euch leicht verständliche Vertragsbedingungen zugeschickt hat, die ihr zudem noch bestätigen müsst.