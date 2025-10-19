Bevor du deine alte Mail löschst: Diese ChatGPT-Falle solltest du kennen

Für den Login bei ChatGPT benötigt man eine E-Mail-Adresse. Kann man diese Angabe ändern, wenn man eine neue E-Mail-Adresse oder keinen Zugriff mehr auf die alten Daten hat?

Neue E-Mail-Adresse für ChatGPT: Was tun?

Das Ändern der Kontaktdaten gehört eigentlich zu den Standardoptionen in Online-Accounts. Bei ChatGPT ist es aber derzeit nicht möglich, E-Mail-Adresse für den Login zu ändern.

Currently, we do not support changing the email address associated with your account. OpenAI-Support

Wurde ein Account also einmal eingerichtet, ist das Konto dauerhaft mit den gewählten Angaben verknüpft. Es gibt keine Möglichkeit, den OpenAI-Account auf eine andere E-Mail-Adresse zu übertragen. Habt ihr eine neue E-Mail-Adresse, gibt es lediglich Umwege:

Eine gängige Option ist es, den OpenAI-Support zu kontaktieren (zum Hilfebereich). Schildert dort, dass ihr zum Beispiel nicht mehr auf eure alte E-Mail-Adresse für den Login zugreifen könnt. Dieser Weg ist aber nicht sehr zuverlässig und teilweise mit hohen Wartezeiten für die Bearbeitung verbunden.

Alternativ könnt ihr zu eurem bestehenden Account weitere Nutzer hinzufügen. Dort meldet ihr euch mit der neuen E-Mail-Adresse an. Danach könnt ihr den neuen Eintrag als „Owner“ einstellen. Das geht hier.

So wird auch in der Anleitung „How to change your email address“ im Hilfe-Center von OpenAI vorgeschlagen, dass man zunächst ein neues Konto erstellt und dann, sofern notwendig, die neue Adresse über die „Members page“ im alten Account hinzufügt.

Ein weiterer Weg ist, einfach ein neues Konto zu erstellen und das alte liegenzulassen. Ihr könnt einzelne Gespräche exportieren, wenn ihr mit dem neuen Zugang weiterhin darauf zugreifen möchtet. Beachtet, dass sich Einstellungen, Daten und gekaufte Abonnements nicht auf ein neues OpenAI-Konto übertragen lassen.

Einfacher funktioniert es, wenn man das Passwort für seinen OpenAI-Account ändern will.