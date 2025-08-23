Bevor ihr das nächste Mal eine 2-Euro-Münze ausgebt, solltet ihr sie euch genau anschauen

Nicht alle Münzen im Wert von 2 Euro besitzen den gleichen Wert. Einige dieser Münzen können deutlich höher geschätzt werden. Manche wurden bereits für Preise im Bereich mehrerer tausend Euro gehandelt. Aber wie identifiziert man besonders wertvolle 2-Euro-Münzen, und welche Kriterien legen ihren tatsächlichen Wert fest?

Wertvolle 2-Euro-Münzen: Daran erkennt man sie

Wirft man einen Blick auf die Übersicht der tatsächlich verkauften Artikel bei eBay, gibt es Angebote, die für Preise von bis zu 55.000 Euro erfolgreich beendet wurden. Sind das Betrüger, die auf einen Fehlkauf spekulieren? Oder gibt es wirklich 2-Euro-Stücke, für die Sammler so viel Geld ausgeben? Möglicherweise lohnt es sich also, den eigenen Geldbeutel genauer zu untersuchen.

Die meisten normalen 2-Euro-Stücke, die im Umlauf sind, sind nicht mehr wert als den angegebenen Betrag. Wertvoll sind in der Regel folgende Exemplare:

Fehlprägungen:

Sie sind durch den Fehler zu Einzelstücken geworden. Mit dem bloßen Auge ist es schwierig, solche Unikate auszumachen. Im Idealfall habt ihr mehrere Münzen mit dem gleichen Motiv und aus demselben Jahrgang, die ihr miteinander vergleichen könnt.

könnt. Achtet zum Beispiel darauf, ob die Inschriften am Rand schlecht lesbar sind, Schreibfehler aufweisen oder ob Prägungen nicht bündig sind.

oder ob sind. Einige Erstauflagen von Münzen enthalten Fehler wie fehlerhafte EU-Karten .

. Relativ häufig findet man fehlgeprägte Zwei-Euro-Münzen mit einem Strichmännchen-Motiv. Diese Münzen sind ganz normal im Umlauf, es gibt aber einige rare Stücke, bei denen bei der Prägung einige Fehler aufgetreten sind (bei eBay ansehen).

Sonderprägungen:

Zudem gibt es einige Sonderprägungen , die zum Beispiel zu besonderen Anlässen ausgegeben wurden.

, die zum Beispiel zu besonderen Anlässen ausgegeben wurden. Von diesen Münzen wurden nur sehr wenige Exemplare hergestellt, wodurch sie bei Sammlern heiß begehrt sind.

Welche 2-Euro-Münzen sind wertvoll?

Auch Münzen aus Ländern, in denen nur wenige Euro-Münzen ausgegeben werden, sind beliebt. Dazu gehören zum Beispiel Geldstücke aus dem kleinen Staat Monaco. Die Münze mit dem Abbild der ehemaligen Fürstin Grace Kelly wurde nur kurzzeitig in einer Auflage von 20.001 Exemplaren ausgegeben und ist dementsprechend an die 3.000 Euro wert.

Die 2005 im Vatikan ausgegebene Münze anlässlich des Weltjugendtags in Köln ist 200 Euro wert. Die Chance, so eine Münze in der Hand gehalten zu haben, ist größer als bei den monegassischen Geldstücken, schließlich wurde das Kölner Motiv 100.000 Mal ausgegeben. Habt ihr eine 2-Euro-Münze aus einem dieser Länder, dürfte sie also wesentlich mehr wert sein als der geprägte Betrag:

Andorra

Monaco

San Marino

Vatikan

Für manche Münzen werden Mondpreise bezahlt (© eBay)

Eine Übersicht der wertvollsten Münzauflagen findet ihr zum Beispiel auf dieser Katalogseite. Dort sind jedoch keine Fehlprägungen aufgelistet, da es aufgrund der Seltenheit keine Marktpreise dafür gibt. Auch unter den 1-Euro-Münzen gibt es wertvolle Exemplare. Um einen ungefähren Eindruck von den Preisen der Münzen zu erhalten, schaut euch die abgelaufenen Angebote bei eBay an.

Wichtige Hinweise für Sammler

Zustand der Münze : Der Wert einer Münze hängt auch stark von ihrem Zustand ab. „Stempelglanz“-Münzen sind deutlich mehr wert.

: Der Wert einer Münze hängt auch stark von ihrem Zustand ab. „Stempelglanz“-Münzen sind deutlich mehr wert. Echtheitsprüfung : Fragt im Zweifel einen Experten, der euch die Echtheit der Münze bestätigen kann.

: Fragt im Zweifel einen Experten, der euch die Echtheit der Münze bestätigen kann. Vorsicht vor Betrug: Bei unrealistischen Preisangeboten solltet ihr vorsichtig sein und euch vorher gut informieren. Sucht hierfür aber nicht den ersten Vertreter aus den Google-Suchergebnissen heraus, da auch hier Betrüger unterwegs sind, die den Wert einer Münze möglicherweise zu ihren Gunsten unterschlagen wollen.

