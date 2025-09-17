Bevor ihr die Heizung wieder einschaltet: Das solltet ihr unbedingt tun, um Geld zu sparen

Die Temperaturen in Deutschland sind zwar noch sehr angenehm, doch das wird sich in den kommenden Wochen ändern.

Der Herbst und Winter stehen vor der Tür und werden mit tiefen Temperaturen dafür sorgen, dass ihr eure Heizung wieder einschalten müsst. Damit ihr keine Energie verschwendet und Heizkosten spart, solltet ihr eure Heizkörper auf den Einsatz im Winter vorbereiten. Das alles ist absolut kostenlos und kann von jedem gemacht werden.

Heizkörper reinigen und sparen

Auch wenn die Gaspreise zuletzt gefallen sind, sollte jeder von uns darauf achten, nicht unnötig Geld für Heizleistung zu verschwenden, die am Ende gar nicht in den eigenen vier Wänden landet. Um die optimale Leistung der Heizkörper zu erreichen, müsst ihr nur etwas Arbeit investieren, die aber nicht jedem gefallen dürfte. Ihr solltet die Heizkörper nämlich mindestens ein Mal im Jahr sauber machen.

Im Laufe der Zeit sammelt sich viel Staub und Schmutz an und in den Heizkörpern. Damit diese die produzierte Wärme optimal an den Raum weitergeben können, müssen diese sauber sein. Jeglicher Staub und Schmutz dämmt den Heizkörper und sorgt so dafür, dass dieser mehr Leistung erzeugen muss, um die gewünschte Temperatur abgeben zu können.

Die meisten modernen Heizkörper lassen sich ganz einfach von außen und innen reinigen. Dazu müsst ihr nur das Gestell abnehmen und könnt entweder mit dem Staubsauger oder einem Staubwedel zwischen den einzelnen Elementen den Staub entfernen. Macht ihr das vor der nächsten Heizperiode, habt ihr den Winter über Ruhe. Idealerweise wiederholt ihr den Prozess regelmäßig und spart so laut t-online bis zu 25 Prozent Energiekosten.

Heizkörper entlüften

Wenn ihr gerade schon beim Reinigen eures Heizkörpers seid, solltet ihr diesen auch gleich entlüften. Mit der Zeit sammelt sich in den Heizkörpern Luft, die keine Wärme leitet und die Leistung der Heizung so deutlich schmälert. Je nach Modell braucht ihr dafür eventuell einen kleinen Schlüssel (bei Amazon anschauen). Bei mir funktioniert es mit dem Schraubenzieher. Das mache ich jedes Jahr, wenn ich die Heizung in Betrieb nehme, um ein funktionierendes System zu haben.