Bezahlbares Xiaomi-Smartphone lässt kaum Wünsche offen

Xiaomis nächste Preis-Leistungs-Sensation ist aufgetaucht.

Xiaomi steht kurz vor dem nächsten großen Smartphone-Launch. Noch bevor das Poco F8 Ultra offiziell enthüllt wurde, sind viele Details aufgetaucht. Der Leak offenbart, dass Xiaomi mit seinem neuen Preis-Leistungs-Modell offenbar wieder ganz oben mitspielen will.

Xiaomi Poco F8 Ultra aufgetaucht

Demnach soll im Poco F8 Ultra der Snapdragon 8 Elite Gen 5 stecken. Es handelt sich um Qualcomms neuesten und schnellsten Chip. Wenn das stimmt, wäre das Smartphone eines der ersten in seiner Preisklasse mit diesem Top-SoC. Dazu kommt ein 6,9-Zoll-OLED-Display mit 2.608 × 1.200 Pixeln und einer flüssigen 120-Hz-Bildwiederholrate, was besonders für Gamer und Power-User interessant wäre.

Auch beim Akku soll Xiaomi nicht sparen: Der 6.500-mAh-Akku soll eine sehr lange Laufzeit bieten und sich mit 100 Watt per Kabel oder 50 Watt kabellos schnell wieder aufladen lassen. Das Poco F8 Ultra soll zudem robuster gebaut sein und EU-Falltests besser überstanden haben als das Pro-Modell.

Xiaomi soll drei 50-Megapixel-Kameras verbauen. Einen Hauptsensor, ein Ultraweitwinkel und ein Teleobjektiv mit fünffachem optischem Zoom. Das Design soll fast identisch mit dem Redmi K90 Pro Max sein, inklusive der auffälligen „Jeans“-Farboption. Damit würde Xiaomi erneut auf ein auffälliges, jugendliches Design setzen.

Aktuell Software und attraktiver Preis erwartet

Als Betriebssystem ist HyperOS 3.0 im Gespräch – Xiaomis neueste Software-Version, die weltweit ausgerollt wird. Ob das Poco F8 Ultra noch eigene Features bekommt, bleibt offen. Offiziell soll das Gerät zusammen mit dem Poco F8 Pro am 26. November 2025 vorgestellt werden – sofern sich die Gerüchte bestätigen (Quelle: GizChina).

Preislich positionieren sich Poco-Smartphones im Vergleich zu den Xiaomi-Modellen deutlich günstiger. Das chinesische Unternehmen könnte hier also wieder eine Preis-Leistungs-Sensation abliefern, für alle, die keine Kompromisse bei der Ausstattung eingehen wollen.