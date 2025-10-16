Bilder zum Ausmalen: Igel und andere Herbstmotive von ChatGPT

Ausmalen ist eine beliebte Beschäftigung für Kinder und dank KI könnt ihr individuelle Vorlagen erstellen. Erfahrt bei uns, wie das geht.

Ausmalbild mit ChatGPT erstellen: So einfach geht es

Nutzt ihr ChatGPT Text, könnt ihr mit dem richtigen Prompt eigene Ausmalbilder erstellen. Igel sind hier nur eines von vielen Beispielen, die gut zum Herbst passen.

Ihr braucht keine Pro-Version, könnt damit aber mehr Bilder in schnelleren Zeiträumen erstellen. Wollt ihr es ausprobieren, nutzt einfach einen Probemonat ohne Kosten.

Für ein einfaches Ausmalbild reicht ein simpler Prompt. Gebt ein, was ihr auf dem Ausmalbild sehen wollt, zum Beispiel: „Erstelle ein Ausmalbild für Kinder mit einem Igel“. Hier seht ihr, was ChatGPT daraus generiert:

Von ChatGPT erstelltes Ausmalbild mit Igel (© KI-generiert / ChatGPT)

Das Bild ist einfach strukturiert, ihr könnt es direkt herunterladen und von euren Kids ausmalen lassen. Wünscht ihr euch individuellere Motive, könnt ihr entsprechend prompten. Ich habe mir noch eine weitere Version erstellt.

Prompt: „Erstelle mir jetzt ein Ausmalbild mit einem Igel, der mit einer Katze tanzt. Die Schwierigkeitsstufe sollte für Kinder von 10 bis 13 Jahre sein.“

Ergebnis:

ChatGPT lässt Igel und Katze tanzen. (© KI-generiert / ChatGPT)

Malen macht auch Erwachsenen Spaß, mit dem richtigen Prompt generiert euch ChatGPT Ausmalbilder mit Igel-Motiv auch in höheren Schwierigkeitsgraden.

Prompt: „Erstelle mir jetzt ein Ausmalbild mit einem Igelmotiv für Erwachsene. Es darf abstrakt sein und muss anspruchsvoll sein.“

Ergebnis:

Ein Ausmalbild mit Igel von ChatGPT für Erwachsene. (© KI-generiert / ChatGPT)

Habt ihr spezielle Wünsche, gebt ihr sie in eurem Prompt ein. Ihr könnt alternativ einen Promptgenerator nutzen, wenn es euch schwerfällt, klare Befehle zu erteilen.

Welche KI kann Bilder zum Ausmalen erstellen?

ChatGPT ist der Klassiker unter den KI-Systemen und erstellt euch Ausmalbilder mit Igel-Motiv in wenigen Sekunden. Wollt ihr ein ganzes Malbuch mit KI erstellen oder habt Zugang zu anderen Tools, könnt ihr damit ebenso eure Wunschbilder generieren.

Mit diesen Programmen funktioniert es ebenfalls:

Shutterstock AI hat einen speziellen KI-Bildgenerator für Malbücher (hier ausprobieren).

hat einen speziellen KI-Bildgenerator für Malbücher (hier ausprobieren). Adobe Express KI-Generator funktioniert nach Registrierung (hier ausprobieren).

funktioniert nach Registrierung (hier ausprobieren). Microsoft Copilot generiert euch Bilder via DALL-E völlig kostenlos (hier ausprobieren).

Die meisten KI-Systeme mit Bildergenerierung sind in der Lage, euch ein Ausmalbild zu produzieren. Bedenkt aber, dass es im Internet bereits viele Vorlagen gibt. Seid ihr auf der Suche nach einem einfachen Igel-Bild, könnte schon die Suche bei Pinterest zum Erfolg führen.

Igelbilder bei Pinterest finden

Der richtige Prompt für Ausmalbilder mit Igel

Das beste Ergebnis erhaltet ihr mit einem klaren Prompt. Die KI muss direkt erkennen, was ihr möchtet. Macht dabei so viele spezifische Angaben wie möglich, wenn ihr spezielle Wünsche habt.

Guter und spezifischer Prompt: „Erstelle ein schwarz-weißes Malbuch-Bild für Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Das Motiv ist ein Igel, der neben einem Baum auf der Wiese sitzt. Keine Schattierung, wenige Ausmalflächen, dicke Umrandung des Motivs.“

„Erstelle ein schwarz-weißes Malbuch-Bild für Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Das Motiv ist ein Igel, der neben einem Baum auf der Wiese sitzt. Keine Schattierung, wenige Ausmalflächen, dicke Umrandung des Motivs.“ Einfacher und unspezifischer Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild von einem Igel für Kinder.“

Ihr seht oben am Screenshot, dass ChatGPT auch mit einfachen Prompts solide Bilder generiert. Wollt ihr aber ein ganz besonderes Motiv, müsst ihr eure Wünsche spezifisch eingeben.

ChatGPT und viele andere KIs sind tolle Tools, wenn ihr individuelle und persönliche Malbücher für eure Kids erstellen wollt. Ihr könnt generierte Bilder herunterladen und ausdrucken oder sie direkt per Paint und mit anderen Mal-Programmen online ausmalen (lassen).