Bilder zum Ausmalen mit Katzen: So kommt ihr an tierisch coole Vorlagen

Katzen gehören zu den Top-Lieblingstieren. Wir verraten euch, wie ihr schöne Ausmalbilder mit ChatGPT generiert oder im Internet findet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So erstellt ihr Ausmalbilder mit ChatGPT

Ihr könnt ChatGPT als Basis-Nutzer völlig kostenlos verwenden und pro Tag bis zu drei Bilder generieren. Wollt ihr mehr, nutzt die Pro-Version, die ihr bis zu 30 Tage völlig kostenlos testen könnt. Hier habt ihr alle drei Stunden die Möglichkeit, 50 Bilder zu generieren.

Anzeige

Um ein passendes Ausmalbild zu erhalten, gebt ihr einen geeigneten Prompt ein. Je mehr Informationen ihr der KI gebt, umso besser ist das Ergebnis. Folgende Angaben solltet ihr machen:

Wie alt sind eure Kinder?

Welche Motive möchtet ihr sehen?

Habt ihr Sonderwünsche wie besonders viel freie Ausmalfläche?

Wie lange sollen eure Kids am Bild arbeiten?

Wenn ihr nur das Alter angebt, überrascht euch ChatGPT mit dem Motiv. Ich habe ChatGPT um ein Ausmalbild mit Katzen für 3- bis 6-jährige Kinder gebeten und folgendes Bild erhalten:

Dieses Ausmalbild generiert ChatGPT für 3- bis 6-jährige Kinder (© KI-generiert mit ChatGPT)

Anzeige

Kindgerechte Ausmalbilder mit Katzen für Kinder inklusive Promptbeispiel

ChatGPT nutzt die Altersvorgabe, um die Schwierigkeitsstufe des Bildes zu bestimmen. Vergesst ihr sie, ist das Motiv manchmal zu komplex oder zu einfach.

Ich zeige euch jetzt einen Prompt, der ein Bild für Kinder im Alter von 6- bis 8-Jahren forderte. Ich habe ChatGPT genaue Angaben gemacht, in welchem Setting sich die Katzen befinden sollen.

Das war mein Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild für Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren. Das Motiv soll zwei Katzen darstellen, die im Garten mit einem Wollknäuel spielen. Die Ausmalzeit soll bei 30 Minuten liegen.“

Dieses Bild erstellte ChatGPT nach Prompt (© KI-generiert mit ChatGPT)

Sind eure Kids schon älter und möchten mehr Herausforderung beim Ausmalen, passt ihr das Alter an und ändert die Vorgaben. Im nächsten Prompt habe ich ChatGPT um ein Ausmalbild für ein 12-jähriges Kind mit spezifischen Vorgaben gebeten. Das Ergebnis ist deutlich herausfordernder und lässt mehr Raum für individuelles Gestalten.

Anzeige

Das war mein Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild für ein 12-jähriges Kind mit höherem Schwierigkeitsgrad. Das Motiv soll zwei spielende Katzen zeigen. Die Ausmalzeit beträgt mindestens 45 Minuten. Die Katzen befinden sich in einem Wohnraum.“

So definiert ChatGPT eine höhere Schwierigkeitsstufe (© KI-generiert mit ChatGPT)

Auch andere KI-Systeme wie Perplexity oder Copilot erstellen Bilder zum Ausmalen mit Katzenmotiv. Wenn ihr die Zugänge habt oder euer Limit bei ChatGPT bereits erreicht hat, könnt ihr sie ebenfalls mit meinen Prompts von oben nutzen.

Anzeige

Ausmalbilder mit Katzen online finden

Wenn es schnell gehen soll, könnt ihr die Ausmalbilder für eure Kids auch einfach herunterladen. Voraussetzung ist, dass sie nur für den Hausgebrauch genutzt werden. Eine tolle Alternative mit vielen möglichen Vorlagen ist Pinterest. Ihr ladet die Bilder herunter, druckt sie aus und eure Kinder können sofort loslegen.

Weitere Ausmalbilder findet ihr auf der Website mal-o-mat.de in der Kategorie Katzen. Der Schwierigkeitsgrad ist eher höher, die Bilder sind für Kids ab acht Jahren gut geeignet. Kindlichere Motive findet ihr bei malvorlagen-bilder.de, hier gibt es bereits tierische Ausmalbilder für die Kleinsten.