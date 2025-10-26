Bildschirmzeit-Code vergessen? So setzt ihr ihn auf iPhone und Mac zurück

Der Bildschirmzeit-Code (auch „Beschränkungs-Code“ genannt) verhindert am iPhone und iPad Änderungen an Zeitlimits sowie Beschränkungen. Was kann man tun, wenn man den Bildschirmzeit-Code vergessen hat?

Mit dem Feature können iPhone-Nutzer sehen, wie viel Zeit sie aktiv vor dem iOS-Gerät verbracht haben. Falls euch die Statistik nicht interessiert, schaltet das Feature aus.

Bevor ihr radikalere Schritte unternehmt: Sofort-Checks

Versucht, euch zu erinnern: Gebt häufig genutzte PIN-Kombinationen wie Geburtstage, Jahreszahlen oder Telefonnummern-Enden ein.

Ist das Gerät Teil einer Familienfreigabe und wurde der Bildschirmzeit-Code von einem Familien-Organisator gesetzt? Dann kann dieser ihn zurücksetzen.

Wird das Gerät von einer Schule oder Firma verwaltet, kann das Zurücksetzen blockiert sein. Sprecht mit dem Administrator.

Bildschirmzeit: Code vergessen? So setzt man ihn zurück (iPhone & iPad)

Kennt ihr den Code nicht und funktioniert keine der Standard-Eingaben, könnt ihr den Code zurücksetzen lassen. So bekommt ihr einen neuen Code:

Öffnet die Einstellungen eures Apple-Geräts. Steuert den Abschnitt „Bildschirmzeit“ an. Hier tippt ihr auf „Bildschirmzeit-Code ändern“. Im nächsten Schritt tippt ihr auf die gleichnamige Option. Nun wählt ihr „Code vergessen?“. Ihr könnt euch nun mit eurer Apple-ID und dem Passwort anmelden. Verwendet die gleichen Login-Daten, die bei der Einrichtung des Codes genutzt wurden. Jetzt gebt ihr einen neuen Bildschirmzeit-Code ein.

Den Code könnt ihr über das entsprechende Menü ändern oder zurücksetzen (© iOS/GIGA)

Alternativ wird der Einschränkungscode gelöscht, wenn ihr das iPhone zurücksetzt. Beachtet jedoch, dass auf diesem Weg das iOS-Gerät in den Werkszustand zurückgesetzt wird und somit alle privaten Dateien sowie Informationen vom Gerät gelöscht werden. Erstellt daher zunächst ein Backup eurer persönlichen Dateien, bevor ihr zu diesem drastischen Schritt greift. Den Vorgang solltet ihr vor allem dann durchführen, wenn der Reset über die Apple-ID nicht funktioniert.

Bildschirmzeit-Code für andere iPhones zurücksetzen

Ihr könnt den Code auf eurem iPhone auch für andere iOS-Geräte zurücksetzen, die innerhalb der „Familienfreigabe“ angemeldet sind. Habt ihr zum Beispiel den Code für das Gerät von eurem Nachwuchs vergessen, setzt ihr ihn auf dem „Haupt“-Smartphone so zurück:

Ruft die Einstellungen auf. Wechselt zum Bereich „Bildschirmzeit“ Hier findet ihr den Unterpunkt „Familie“. Wählt das Familienmitglied aus, bei dem ein neuer Code gesetzt werden soll. Tippt auf „Bildschirmzeit-Code ändern“. Auch hier müsst ihr euch mit eurem Apple-ID-Passwort, Touch-ID oder Face-ID anmelden, um die Änderung durchzuführen.

Code für die Kindersicherung am Mac wiederherstellen

Nutzt ihr die Funktion am Mac, könnt ihr den Code auch dort wiederherstellen. Der Mac muss dabei mindestens mit macOS Catalina 10.15.4 laufen:

Steuert das Menü über die Apple-Taste an. Wechselt in die „Systemeinstellungen“. Hier findet ihr den Bereich „Bildschirmzeit“. Tippt auf die drei Punkte, um die Optionen zu öffnen. Wählt zunächst „Code ändern“ und anschließend „Code vergessen“. Meldet euch auch hier mit der Apple-ID an. Sucht einen neuen Bildschirmzeit-Code aus.

Aktiviert die Option „Geräteübergreifend teilen“, damit der Code automatisch auf allen mit der Apple-ID verknüpften Geräten aktualisiert wird.

Bildschirmzeit: Code vergessen? Das sollte man beachten

Wird die Eingabe des Codes verlangt und habt ihr eure PIN für die Deaktivierung der Bildschirmzeit vergessen, könnt ihr ihn einfach zurücksetzen. Der Bildschirmzeit-Code ist etwas anderes als der Sperrcode für das iPhone.

Bei dem Code handelt es sich um eine vierstellige Zahlenfolge .

. Einen allgemeinen Standard-Code für alle iPhone-Nutzer gibt es jedoch nicht.

Die PIN wurde von euch in den Einstellungen für allgemeine „Einschränkungen“ eingerichtet.

In den Bildschirmzeit-Optionen könnt ihr die Funktion auch komplett ausschalten. So werdet ihr nicht mehr wöchentlich über eure Nutzungszeit am jeweiligen Gerät informiert.

Was ist mit Drittanbieter-Tools?

Man findet über die Google-Suche auch Programme, die für das Entfernen von Bildschirm-Passcodes werben. Dabei solltet ihr aber vorsichtig sein:

Viele dieser Tools fordern, dass ihr das Gerät in einen speziellen Modus bringt. Das kann Datenverlust bedeuten.

Solche Tools sind nicht von Apple unterstützt und bergen Sicherheits- und Datenschutzrisiken.

von Apple unterstützt und bergen Sicherheits- und Datenschutzrisiken. Wenn ihr euch trotzdem dafür entscheidet, wählt seriöse Anbieter. Lest dafür Bewertungen von unabhängigen Plattformen und seid euch des Datenrisikos bewusst. Wir empfehlen primär die Apple-Support-Lösungen.

Wenn die genannten Methoden nicht funktionieren, wendet euch an den Apple-Support. Apple kann unter bestimmten Bedingungen helfen, aber rechnet mit einem Check eurer Identität. Bringt einen Kaufbeleg oder andere Nachweise mit, die zeigen, dass es sich um euer eigenes iPhone handelt.