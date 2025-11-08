Billigflüge mit ChatGPT finden? Diese Prompts helfen

Mit ChatGPT habt ihr die Möglichkeit, günstige Billigflüge zu finden und sparsam zu verreisen. Wir verraten euch, wie es funktioniert und welche Prompts ihr dafür braucht.

Reisehilfe von ChatGPT: So unterstützt die KI eure Flugsuche

ChatGPT reagiert auf eure Prompts und befolgt eure Befehle. Da die KI mittlerweile das Internet durchforsten kann, unterstützt sie euch effektiv bei der Suche nach Produkten, Locations und auch Billigflügen.

Ihr könnt ChatGPT als App nutzen oder direkt im Browser, die Funktionalität ist (fast) identisch. Die besten Ergebnisse generiert ihr allerdings als Pro-Nutzer mit Account, weil ihr eure Chats speichern und die Deep-Search-Funktion nutzen könnt. Das könnt ihr aber auch erstmal in einem Probemonat ausprobieren.

Damit die Flugsuche funktioniert, müsst ihr eure Prompts so präzise wie möglich formulieren. Die KI muss wissen, wohin es gehen soll, in welchem Monat ihr fliegen wollt und welchen Flughafen ihr bevorzugt. Wie genau ihr eure Prompts gestaltet, hängt von euren Wünschen ab.

Mit ChatGPT Billigflüge an variable Orte suchen

Sucht ihr nach einem Flug ohne bestimmtes Ziel, könnt ihr ChatGPT eine Auswahl finden lassen. Ihr gebt den Monat vor und den Abflughafen (falls ihr hier nicht flexibel seid) und ChatGPT bringt das Ergebnis. Ich habe es für euch ausprobiert und zeige euch die Ergebnisse.

Das war mein Prompt: „Finde für mich günstige Flüge ab Frankfurt am Main zu einem Ziel in Europa. Flugzeitpunkt ist Dezember 2025.“

Zunächst versuchte ChatGPT mir Google Flights zu empfehlen und erklärte mir, wie ich Skyscanner nutzen kann. Damit gab ich mich nicht zufrieden und erweiterte den Prompt um folgenden Befehl: „Ich möchte eine konkrete Liste mit Flügen, Preisen und Zielen.“

So sah die Antwort von ChatGPT aus:

Diese EU-Flüge empfiehlt ChatGPT (© Screenshot GIGA)

Mit ChatGPT nach Billigflügen an bestimmte Ziele suchen

Wenn ihr schon wisst, wohin die Reise gehen soll, hilft euch ChatGPT ebenfalls weiter. Ihr müsst euren Prompt nur entsprechend anpassen. Auch hier wieder ein Beispiel für euch.

Das war mein Prompt: „Finde für mich den günstigsten Flug nach Mallorca im November 2025. Ich möchte ab Frankfurt am Main ohne Zwischenstopp fliegen.“

So sah die Antwort von ChatGPT aus:

Diesen Flug empfiehlt mir ChatGPT Richtung Mallorca (© Screenshot GIGA)

Mit ChatGPT günstige Flugmonate mit Ziel suchen

Wenn ihr Fernweh habt, aber zeitlich nicht gebunden seid, könnt ihr mit ChatGPT nach einem bestimmten Ziel und einem besonders günstigen Monat suchen. Ich habe es für euch getestet.

Das war mein Prompt: „Suche die günstigste Airline und den billigsten Monat für einen Flug von Frankfurt am Main nach Kopenhagen in Dänemark.“

So sah die Antwort von ChatGPT aus:

Diese Antwort gibt mir ChatGPT (© Screenshot GIGA)

Tipps zur Billigflug-Suche mit ChatGPT

Wie ihr an meinem Beispiel gesehen habt, schiebt ChatGPT die Arbeit gern auf euch ab. Anstatt selbst zu suchen, empfiehlt die KI ein Konkurrenzprodukt oder erklärt, wie Suchfunktionen genutzt werden. Gebt euch damit nicht zufrieden, sondern bittet um konkrete Ergebnisse. Ihr könnt euren Prompt auch direkt um den Zusatz: „Liefere mir konkrete Ergebnisse, keine Verweise auf Suchfunktionen“, erweitern, um eine echte Antwort zu generieren.

Habt ihr bei der Erstellung von effektiven Prompts Probleme, gibt es Prompt-Generatoren, die euch unterstützen. Hier gebt ihr eure Wünsche ein und der Generator erstellt einen Prompt, mit dem ihr ein effektives Ergebnis erzielt.

Seid ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden, hakt nach. Ihr könnt um eine Tabelle mit günstigen Fluggesellschaften für bestimmte Strecken bitten oder die KI auffordern, Echtzeitdaten aus dem Internet zu analysieren. Zwar können sich die Preise trotzdem verändern, für den Moment hat ChatGPT aber Zugang zu aktuellen Daten.