Bis das Profil runter ist? Darum solltet ihr Reifen nicht ewig fahren

Neue Reifen sind teuer – viele Autofahrer möchten ihre Reifen daher möglichst lange fahren. Doch Alter und Zustand der Reifen spielen eine wichtige Rolle für die Sicherheit. In diesem Artikel beantworten wir die Frage „Wie alt dürfen Reifen sein?“ und sagen euch, was Gesetz, ADAC und TÜV dazu empfehlen und welche neuen Vorgaben 2025 gelten.
- 1.Das sagen Gesetz und TÜV zum Reifenalter
- 1.1.Wann müsst ihr die Schlappen wirklich wechseln?
- 1.2.ADAC und TÜV empfehlen rechtzeitigen Wechsel
- 1.3.Winterreifen & Alpine-Symbol: Das ist neuerdings Pflicht
- 2.Wie alt sind meine Reifen? Die DOT-Nummer gibt Auskunft
- 3.Warum muss man Reifen überhaupt wechseln?
- 4.Auf einen Blick: Praktische Tipps vor dem Reifen-Neukauf
Das sagen Gesetz und TÜV zum Reifenalter
Wann müsst ihr die Schlappen wirklich wechseln?
Es gibt auch 2025 keine gesetzliche Regelung, die einen genauen Zeitraum zum Wechsel vorschreibt. Lediglich die Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern darf nicht unterschritten werden.
Neu ist: Für den TÜV zählt primär die Profiltiefe und der Zustand. Mit deutlich gealterten Reifen (Risse, Verhärtung) kann euch die Plakette unter Umständen verweigert werden.
ADAC und TÜV empfehlen rechtzeitigen Wechsel
Der ADAC empfiehlt mindestens 4 Millimeter und der TÜV sogar 6 Millimeter Profiltiefe. Hersteller setzen für gewöhnlich eine Altersgrenze von 10 Jahren.
ADAC und TÜV nennen 10 Jahre als absolute Obergrenze, doch besser ist es, sich früher neue Reifen zu kaufen:
- Winterreifen: möglichst nach 6 Jahren wechseln, spätestens nach 8.
- Sommerreifen: können 8 bis maximal 10 Jahre gefahren werden.
Das sind allerdings nur Empfehlungen, auch mit älteren Reifen kommt ihr durch die Hauptuntersuchung, wenn diese keine Beschädigungen oder ein zu abgefahrenes Profil aufweisen.
Winterreifen & Alpine-Symbol: Das ist neuerdings Pflicht
Seit 2025 gilt: Winter- und Ganzjahresreifen müssen das Alpine-Symbol (3PMSF) tragen, wenn sie bei Schnee oder Eis genutzt werden. Reifen ohne dieses Symbol sind in Deutschland nicht mehr zugelassen.
Außerdem schreibt die EU seit 2025 strengere Vorgaben zu Rollwiderstand, Nasshaftung und Geräuschentwicklung vor. Das wirkt sich auch auf die Preise aus: Ein neuer Reifensatz ist durch die neuen Standards und gestiegene Rohstoffkosten teurer geworden.
Wie alt sind meine Reifen? Die DOT-Nummer gibt Auskunft
Bevor ihr euch direkt auf den Weg zum Händler macht, müsst ihr wissen, wie alt eure Reifen überhaupt sind. Das könnt ihr anhand der DOT-Nummer an der Seite der Reifen feststellen.
- Die ersten beiden Ziffern stehen für die Kalenderwoche.
- Die zweiten beiden Ziffern zeigen das Jahr.
Beispiel: Wenn auf dem Reifen DOT 1218 steht, wurde er in der 12. Woche im Jahr 2018 hergestellt.
Wichtig: Beim Neukauf gilt, dass Reifen älter als drei Jahre nicht mehr als fabrikneu gelten und unter Umständen nicht den vollen Garantieschutz bieten.
Warum muss man Reifen überhaupt wechseln?
Die Frage bezieht sich selbstverständlich nicht auf den Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen, sondern auf den Grund, warum man beispielsweise ein Set Sommerreifen gegen ein neues austauschen sollte.
Abseits vom offensichtlichsten Grund, dem fehlenden Profil, zehren auch Sonneneinstrahlung, Hitze und Kälte an der Lebenszeit von Autoreifen. Schuld sind physikalische und chemische Prozesse, die die Elastizität und Haftfähigkeit angreifen.
Die Folge sind unsicherere, verhärtete Reifen, die über die Jahre brüchig werden. Es fehlt mit der Zeit an Grip, was besonders bei Winterreifen in nassen und kalten Umgebungen ein echtes Problem darstellen kann.
Das gilt nicht nur für verwendete Reifen, sondern auch für Neureifen, die bereits seit einigen Jahren beim Händler im Regal liegen. Beim Kauf solltet ihr darauf achten, dass die Neureifen maximal 3–5 Jahre alt sind.
Auch wenn ein Auto in der Garage steht, altern die Reifen: Durch das Eigengewicht können sogenannte Standplatten entstehen.
Auf einen Blick: Praktische Tipps vor dem Reifen-Neukauf
- Die Profiltiefe der Reifen messen: mindestens 1,6 mm, empfohlen sind 4 mm.
- DOT-Nummer ablesen: Herstellungsdatum beachten, nicht älter als 3 Jahre bei Neukauf.
- Alpine-Symbol prüfen: Pflicht ab 2025 für Winter- und Ganzjahresreifen.
- Reifen regelmäßig prüfen: auf Risse, Verhärtung und Verfärbung.
- Wechselintervalle beachten: Winterreifen nach 6 Jahren, Sommerreifen nach 8–10 Jahren erneuern.