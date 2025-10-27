Bis zu 48 Prozent sparen: Aldi bietet Bluey-Merch besonders günstig an

Bluey-Fans sollten bald bei Aldi Nord vorbeischauen.

Bluey hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Kinderserien entwickelt – falls auch eure Kinder nicht genug von der niedlichen Hundefamilie rund um Bluey, Bingo, Bandit und Chilli bekommen können, gibt es bei Aldi Nord bald genau die richtige Aktion. Ab dem 13. November 2025 könnt ihr verschiedene Merch-Artikel günstig abstauben.

Aldi Nord nimmt Bluey-Merch ins Angebot. (© Aldi Nord Prospekt / Screenshot: GIGA)

So könnt ihr euren Kindern zum Beispiel mit Schlafanzügen, Unterwächse, Pullover oder Socken eine Freude machen. Aber auch Bluey-Spielzeug ist bei der Aktion dabei, darunter ein Spielset mit Plastikfiguren, Plüschfiguren von Bluey und Bingo sowie Puzzles und ein Memory-Spiel

Das Memory-Spiel gibt es auch bei Amazon, allerdings müsst ihr dort den regulären Preis von 8,99 Euro zahlen – bei Aldi wird es nur 5,99 Euro kosten.

Für wen lohnt sich die Bluey-Aktion bei Aldi Nord?

Für Fans der beliebten Kinder-Serie Bluey.

Spiele und Anziehsachen eignen sich perfekt als (Vor-)Weihnachtsgeschenke.

Nicht geeignet, wenn eure Kinder lieber andere Serien schauen.

Die Produkte bei Aldi Nord dürften das Herz eines jeden Bluey-Fans höherschlagen lassen. Die Kleidungsstücke zieren die Gesichter der beliebten Serien-Hauptfiguren, während die unterschiedlichen Spielzeuge für Kinder ab 3 Jahren jede Menge Spielspaß bieten.

Bluey-Fans sollten auch bei Amazon nachschauen

Falls euch das angebotene Bluey-Merch nicht zusagen sollte, werdet ihr anderweitig fündig – beispielsweise bei Amazon. Rund um die populäre Kinderserie gibt es beinahe unbegrenzte Auswahl, von Malbüchern über Sticker bis hinzu Badespielzeug. Auch Duplo-Sets sind äußerst beliebt (bei Amazon ansehen).

