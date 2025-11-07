Bitpanda Auszahlungslimit: Welche Obergrenzen gibt es?

Ihr wollt Geld von Bitpanda auf euer Konto überweisen? Hier erfahrt ihr, wie die Auszahlung funktioniert, welche Limits gelten und worauf ihr achten müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die folgenden Informationen wurden sorgfältig recherchiert und entsprechen dem aktuellen Stand (Oktober 2025). Dennoch können sich rechtliche Rahmenbedingungen und Bitpanda-interne Richtlinien jederzeit ändern. Aktuelle und verbindliche Details zu Limits, Gebühren und Sicherheit findet ihr auf der Bitpanda-Website. Maßgeblich sind immer die offiziellen Angaben von Bitpanda. GIGA übernimmt keinerlei Haftung.

Anzeige

Schritt-für-Schritt: So funktioniert die Auszahlung bei Bitpanda

Bei Bitpanda könnt ihr euer Vermögen auf das eigene Bankkonto auszahlen lassen oder an Dritte senden. Das Unternehmen empfiehlt auf seiner Support-Seite die Auszahlung auf das eigene Konto, da sie schnell und sicher abläuft.

So geht ihr am Desktop oder in der App vor:

Meldet euch bei Bitpanda an. In der Desktop-Version klickt ihr dann auf „Portfolio“ und „Cash“, in der App auf „Trade“. Wählt nun die Währung aus, die ihr auszahlen möchtet. Am Desktop tippt ihr zusätzlich noch auf „Auszahlen“. Entscheidet euch im Anschluss für das Auszahlungskonto oder erstellt ein neues Referenzkonto. Gebt den gewünschten Betrag ein und klickt auf „Zur Zusammenfassung“, beziehungsweise auf „Weiter“. Nun habt ihr die Möglichkeit, eure Eingaben zu überprüfen und sie mit „Bestätigen“ beziehungsweise „Jetzt auszahlen“ zu genehmigen. Damit alles seinen Gang geht, müsst ihr in der E-Mail, die ihr jetzt erhaltet, noch einmal auf „Transaktion bestätigen“ klicken. Erst nach dieser Rückmeldung wird die Auszahlung tatsächlich eingeleitet.

Anzeige

Wie lange dauert die Auszahlung?

Innerhalb der EU landet eure Bitpanda-Auszahlung normalerweise in wenigen Minuten auf eurem Konto. Auszahlungen ins EU-Ausland dauern bis zu drei Werktage.

Bitte beachtet in diesem Zusammenhang: Direkt nach einer Einzahlung ist euer Geld zwar bereits für den Handel verfügbar, es kann aber erst nach ein bis zwei Werktagen wieder ausgezahlt werden. Das liegt laut Bitpanda an den Transaktionslaufzeiten bei den Banken.

Bitpanda Auszahlungslimit: Diese Grenzen gelten

Die Höhe des maximalen Auszahlungsbetrags auf Bitpanda hängt davon ab, wie weit euer Account verifiziert ist und welche Auszahlungsmethode ihr nutzt. Für einen vollständig verifizierten Account sind die Limits für Ein- und Auszahlungen großzügig. Das Wichtigste im Überblick:

Bei SEPA-Überweisung: Tageslimit (24h) fünf Millionen Euro (Tages- und Monatslimit sind identisch).

Tageslimit (24h) fünf Millionen Euro (Tages- und Monatslimit sind identisch). Online-Auszahlungsmethoden wie Skrill oder Neteller: Tageslimit (24h) 100.000 Euro, Monatslimit zwei Millionen Euro.

Tageslimit (24h) 100.000 Euro, Monatslimit zwei Millionen Euro. Mindestbetrag für Fiat-Ein- und Auszahlungen: zehn Euro (beziehungsweise Gegenwert).

zehn Euro (beziehungsweise Gegenwert). Trading-Limit: Für den Handel mit Kryptowährungen gibt es bei vollem Identitätsnachweis kein Limit, Handel ist ab einem Euro (oder Gegenwert) möglich.

Anzeige

Neu im Krypto-Handel? Im Video gibt es Tipps für Bitcoin-Einsteiger!

Gebühren und Limits: Transparente Tabellen bei Bitpanda

Bitpanda bietet euch auf der offiziellen Homepage übersichtliche Tabellen (hier ansehen). Das könnt ihr aus den Übersichten ablesen:

die Tages- und Monatslimits für jede Ein- und Auszahlungsmethode

für jede Ein- und Auszahlungsmethode das Trading-Limit und Sonderregeln für bestimmte Assets

für bestimmte Assets ab welchem Betrag ihr gebührenfrei einzahlen könnt

könnt Wallet-Einzahlungs- und Auszahlungsgebühren je nach Währung

je nach Währung die Mindesteinzahlungs- sowie Mindestauszahlungsbeträge (exklusive Gebühren)

Wichtige Ergänzung: Auszahlung von Kryptowährungen an eine externe Wallet Es entstehen variable Netzwerkgebühren („Gas Fees“), die je nach Blockchain und Auslastung schwanken. Diese Gebühren sind nicht Bitpanda-bezogen, sondern dienen der Absicherung und Verarbeitung der jeweiligen Blockchain-Transaktion. Bei einigen Kryptowährungen setzt Bitpanda laut Gebührenübersicht eigene (feste) Auszahlungsgebühren an, die im Einzelfall über oder unter den aktuellen Netzwerkgebühren liegen können. Prüft deswegen immer die aktuellen Angaben vor eurem Auszahlungsauftrag auf der Gebühren- und Limitseite von Bitpanda.

Anzeige

Dafür braucht ihr die Limit- und die Transaktionstabelle

Anhand der Limit-Tabelle findet ihr heraus, wie viel ihr je nach Zahlungsmethode täglich und monatlich einzahlen und auszahlen könnt.

Die Transaktionstabelle hilft euch, vor der nächsten Zahlung oder dem nächsten Trade pro Asset zu prüfen, wie viel die Transaktion kostet und welche Mindestbeträge für den Handel und die Ein- und Auszahlungen gelten.

Tipps und Sicherheitshinweise

Wie Bitpanda auf den Support-Seiten angibt, werden manche Auszahlungen manuell von Bitpanda geprüft, um eure Sicherheit zu gewährleisten. Ihr werdet in einem solchen Fall per E-Mail und Push-Benachrichtigung informiert. Während einer solchen Überprüfung kann es zu kurzen Wartezeiten kommen.

Zusätzlich solltet ihr folgende Hinweise beachten:

Nutzt immer sichere Passwörter und aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung , um euer Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

, um euer Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Achtet darauf, dass ausschließlich ihr Zugriff auf hinterlegte Auszahlungskonten habt.

Zugriff auf hinterlegte Auszahlungskonten habt. Kontrolliert regelmäßig eure Kontoaktivitäten und Transaktionsverläufe, um etwaige verdächtige Bewegungen frühzeitig zu erkennen.

eure Kontoaktivitäten und Transaktionsverläufe, um etwaige verdächtige Bewegungen frühzeitig zu erkennen. Betrugsversuche über Phishing oder Schadsoftware sind auch bei Krypto-Auszahlungen ein Risiko. Gebt eure Zugangsdaten niemals über unsichere Websites oder am Telefon weiter.

sind auch bei Krypto-Auszahlungen ein Risiko. Gebt eure Zugangsdaten niemals über unsichere Websites oder am Telefon weiter. Für größere Auszahlungen ab 10.000 Euro kann eine Mittelherkunftsprüfung verlangt werden. Dokumentiert frühzeitig, woher eure Gelder stammen.

Anzeige

Mit diesen Maßnahmen sorgt ihr dafür, dass euer Guthaben und eure Auszahlungen bei Bitpanda bestmöglich geschützt sind. Bei Unsicherheiten oder Problemen unterstützt euch der Bitpanda-Support.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.