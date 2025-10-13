Bitpanda Gebühren: Das solltet ihr über Kosten und Spreads wissen

Für alle, die auf Bitpanda Kryptowährungen, Edelmetalle oder Wertpapiere handeln wollen, sind Gebühren ein wichtiges Thema. Hier erfahrt ihr, welche Kosten entstehen, wie die Preise berechnet werden und worauf ihr besonders achten solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind nach bestem Wissen und Gewissen für euch erstellt. Sie stellen aber keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Bitte recherchiert selbstständig und zieht gegebenenfalls eine unabhängige Beratung hinzu, bevor ihr eine finanzielle Entscheidung trefft. GIGA übernimmt keine Haftung für mögliche Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung der hier geteilten Inhalte entstehen.

Anzeige

Kontoführung und Grundgebühren

Die Kontoeröffnung und Kontoführung bei Bitpanda ist kostenlos. Auch Ein- und Auszahlungen per SEPA-Banküberweisung sind ohne Gebühren möglich. Andere Zahlungsdienste können Drittgebühren berechnen, die Bitpanda aber während der Transaktion anzeigt.

Handelsaufschläge bei Bitpanda: So hoch sind die Kosten

Gerade bei der Vermögensanlage ist es wichtig, alle Kosten zu verstehen, um den Überblick zu behalten. Das sind die Gebühren bei Bitpanda:

Beim Kauf und Verkauf von Bitcoin erhebt Bitpanda aktuell 0,99 Prozent Aufschlag auf den Marktpreis, der direkt in den angezeigten Endpreis eingerechnet wird.

erhebt Bitpanda aktuell 0,99 Prozent Aufschlag auf den Marktpreis, der direkt in den angezeigten Endpreis eingerechnet wird. Die Handelsgebühren für andere Kryptowährungen liegen derzeit zwischen 0,00 und 2,49 Prozent pro Transaktion. Die Aufschläge werden für jeden Handel transparent ausgewiesen.

liegen derzeit zwischen 0,00 und 2,49 Prozent pro Transaktion. Die Aufschläge werden für jeden Handel transparent ausgewiesen. Für den Goldkauf gibt es einen Aufschlag von 0,5 Prozent, beim Verkauf fällt 1 Prozent Gebühr an.

gibt es einen Aufschlag von 0,5 Prozent, beim Verkauf fällt 1 Prozent Gebühr an. Silber und Platin werden beim Kauf mit 2,5 Prozent bepreist und beim Verkauf mit 2 Prozent.

werden beim Kauf mit 2,5 Prozent bepreist und beim Verkauf mit 2 Prozent. Für Palladium zahlt ihr einen Kauf-Aufschlag von 2,2 Prozent und eine Verkaufsgebühr von 1,8 Prozent.

zahlt ihr einen Kauf-Aufschlag von 2,2 Prozent und eine Verkaufsgebühr von 1,8 Prozent. Für alle Edelmetalle gilt: Es gibt keine Halte- oder Lagergebühren bei Bitpanda.

Für Bitpanda Stocks und ETFs (anteilsmäßiges Investment über Derivatverträge) zahlt ihr keine klassischen Bank- oder Brokergebühren, sondern den sogenannten Spread. Das ist die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, der je nach Marktlage, Handelsvolumen und/oder Preisänderungen angepasst wird.

Anzeige

Limits, Gebühren und Preisunterschiede

Die Limits für Ein- und Auszahlungen und alle Gebühren findet ihr übersichtlich auf der Bitpanda-Limits-Seite. Bitte beachtet, dass der angezeigte Preis bei Bitpanda bereits alle Gebühren enthält.

Preisunterschiede zu Tracking-Seiten wie CoinMarketCap oder CoinGecko entstehen, weil diese die Durchschnittswerte über verschiedene Handelsplätze berechnen. Maßgeblich ist aber immer der Preis im Bitpanda-Handelsfenster.

Was steht wo?

Im Chart seht ihr den ungefilterten Marktpreis, nicht den tatsächlichen Kauf- oder Verkaufspreis. Um den echten Preis inklusive Gebühren zu sehen, wählt „Kaufen“ oder „Verkaufen“ aus und klickt auf „Zur Zusammenfassung“. Im Anschluss wird euch der Endpreis angezeigt, der (für die meisten Assets) für 20 Sekunden gilt.

Fiat-Einzahlungen und Wechselgebühren

Bitpanda akzeptiert Einzahlungen in EUR, USD, GBP, CHF, TRY, PLN, HUF, CZK, DKK und SEK. Achtung: Bei Einzahlung in nicht unterstützten Währungen können externe Wechselgebühren anfallen.

Anzeige

Lust auf Kuriositäten? Im Video erfahrt ihr mehr zu den fünf skurrilsten Kryptowährungen!

Transaktions- und Miner-Gebühren

Für Blockchain-Transaktionen wie Bitcoin- oder Ethereum-Auszahlungen fallen Netzwerkgebühren, sogenannte „Miner Fees“, an, die vollständig an das jeweilige Netzwerk fließen und unter anderem abhängig von der Netzwerkauslastung sind.

Anzeige

Bitpanda weist ausdrücklich darauf hin, dass die Plattform keinen eigenen Aufschlag berechnet und moderne Techniken nutzt, um diese Kosten so gering wie möglich zu halten.

Besonderheiten bei Bitpanda: Swap, Treueprogramme und Lernmaterialien

Mit Bitpanda Swap könnt ihr Kryptowährungen direkt gegeneinander tauschen – immer zum Echtzeitkurs inklusive Gebühren. Außerdem belohnt Bitpanda Treue: und zwar mit Programmen, die Gebühren senken. Weiterhin bietet Bitpanda zahlreiche Lernmaterialien in der Bitpanda Academy für alle, die ihren Wissensstand erweitern wollen.