Bitpanda-Konto löschen: So funktioniert es Schritt für Schritt

Ihr möchtet euer Bitpanda-Konto dauerhaft löschen? Bei uns erfahrt ihr, welche Schritte nötig sind, worauf ihr achten müsst und welche Alternativen es gibt, falls ihr den Service später wieder nutzen möchtet.

Was ihr vor der Löschung eures Bitpanda-Kontos beachten müsst

Wenn ihr euer Konto schließen wollt, müsst ihr zunächst euer gesamtes Guthaben abheben. Prüft also zuerst, ob sich noch Kryptowährungen, Aktienbruchteile oder Fiatgeld auf eurem Account befinden. Erst wenn alles vollständig ausgezahlt ist, könnt ihr mit der Kontolöschung beginnen.

Bevor ihr euer Konto endgültig entfernt, solltet ihr außerdem den Transaktionsverlauf herunterladen, um alle eure bisherigen Aktivitäten zu sichern. Diese Daten sind nämlich nach der Löschung nicht mehr abrufbar.

Achtung: In diesem Zusammenhang ist es wichtig für euch zu wissen, dass Bitpanda es nicht gestattet, ein Konto zu reaktivieren oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein Konto mit den gleichen Nutzerdaten anzulegen. Wird dennoch eines eröffnet, schließt Bitpanda es automatisch.

So löscht ihr euer Bitpanda-Konto über die Android-App

Auf Android-Geräten könnt ihr euer Bitpanda-Konto so entfernen:

Öffnet die Bitpanda-App (bei Google Play ansehen). Tippt auf „Mein Konto“ und anschließend auf „Konto löschen“. Folgt nun den Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätigt anschließend die Löschung.

Nach Abschluss des Löschvorgangs erhaltet ihr eine Bestätigungs-E-Mail von Bitpanda.

So löscht ihr euer Bitpanda-Konto unter iOS

Unter iOS funktioniert der Vorgang ähnlich:

Öffnet die Bitpanda-App (im App-Store ansehen) auf eurem iPhone. Tippt auf euer Profilbild und anschließend auf „Konto schließen“. Bestätigt euren Wunsch zur Kontolöschung und folgt den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

Auch hier bekommt ihr nach Abschluss des Vorgangs eine Bestätigung auf die bei Bitpanda hinterlegte E-Mail-Adresse.

So löscht ihr euer Konto, wenn ihr mit der Bitpanda-Desktop-Version arbeitet

Wenn ihr keine App installiert habt, sondern lediglich mit der Desktop-Version von Bitpanda arbeitet, könnt ihr euer Konto nicht selbst löschen. In diesem Fall wendet ihr euch per Kontaktformular an den Bitpanda-Support. Vergesst dabei nicht, die bei Bitpanda hinterlegte E-Mail-Adresse mit anzugeben.

Was es sonst noch zu beachten gibt

Ihr wollt nur eure Daten bei Bitpanda ändern, also zum Beispiel euren Namen, weil ihr geheiratet habt? Das ist natürlich auch ohne Kontolöschung durch Vorlage der entsprechenden Nachweise beim Kundenservice möglich.

Wenn ihr den Dienst vielleicht irgendwann wieder nutzen wollt, löscht euer Konto nicht endgültig, sondern lasst es einfach ruhen. Ihr könnt euch später erneut mit eurer bisherigen E-Mail-Adresse und eurem Passwort anmelden.

Und zu guter Letzt noch ein Hinweis zum Datenschutz: Mit einer Kontolöschung bei Bitpanda werden auch eure personenbezogenen Daten gelöscht oder anonymisiert, soweit das gesetzlich zulässig ist. Details zur Datenverarbeitung findet ihr in der Datenschutzerklärung der Bitpanda Group.