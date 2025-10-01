Bitpanda Login: die Anmeldung im Online-Depot Schritt für Schritt erklärt

Mit dem Login bei Bitpanda habt ihr jederzeit Zugang zu eurem Depot. Hier erfahrt ihr, wie ihr euch sicher einloggt und was ihr bei Fehlern tun könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Login-Prozess bei Bitpanda: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bitpanda zählt zu den bekanntesten Trading-Plattformen für Kryptowährungen und digitale Investments. Die Plattform ist intuitiv bedienbar und der Login ist unkompliziert. Doch auch hier gibt es manchmal Stolperfallen bei der Anmeldung, zum Beispiel auf neuen Geräten oder nach einem Passwortwechsel.

Steuert die offizielle Login-Seite von Bitpanda an. Gebt eure registrierte E-Mail-Adresse und euer Passwort im Eingabefeld ein. Falls ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiviert habt, wird ein zusätzlicher Code benötigt. Klickt dann auf „Anmelden“, um in euer Konto zu gelangen. Solltet ihr das Passwort vergessen haben, nutzt den Link „Passwort vergessen“ unterhalb der Login-Felder und folgt den Anweisungen aus der Bitpanda-E-Mail.

Anzeige

Bitpanda Login: Das solltet ihr beachten

Bitpanda setzt auf hohe Sicherheit beim Login. Nutzt deswegen die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um euer Depot vor Fremdzugriffen zu schützen.

Nach einer Anmeldung über ein neues Gerät wird zur Verifizierung ein einmaliger SMS-Code oder der 2FA-Code abgefragt. Achtet außerdem auf ein starkes Passwort ohne Wiederholungen.

Prüft vor dem Einloggen, ob euer Browser die aktuellen Technologien von Bitpanda unterstützt und ob ihr alle Cookies und Pop-ups aktiviert habt. Die Plattform funktioniert mit allen gängigen Browsern.

Ihr wollt mehr über ungewöhnliche digitale Investments erfahren? Im Video lernt ihr fünf der kuriosesten Kryptowährungen kennen.

Anzeige

Euer Bitpanda Login funktioniert nicht? Das könnt ihr tun

Falls euer Zugang zu Bitpanda streikt, überprüft zunächst die häufigsten Ursachen:

Sind Passwort und E-Mail-Adresse korrekt eingegeben? Achtet auf die richtige Groß- und Kleinschreibung und entfernt gegebenenfalls überflüssige Leerzeichen.

eingegeben? Achtet auf die richtige Groß- und Kleinschreibung und entfernt gegebenenfalls überflüssige Leerzeichen. Ist die Caps-Lock-Taste aktiviert? Prüft das Tastaturlayout.

aktiviert? Prüft das Tastaturlayout. Versucht einen Login über einen anderen Browser . Loggt euch aber nicht mehrfach gleichzeitig ein, um eine Sperrung des Zugangs zu vermeiden.

. Loggt euch aber nicht mehrfach gleichzeitig ein, um eine Sperrung des Zugangs zu vermeiden. Prüft eure Internetverbindung .

. Solltet ihr das Problem nicht beheben können, wendet euch an den Bitpanda-Support. Der Kundenservice hilft werktags per Live-Chat oder E-Mail weiter.

Anzeige

Mit diesen Tipps meldet ihr euch sicher bei Bitpanda an und könnt jederzeit auf euer Online-Depot und eure digitalen Investments zugreifen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.