Bitpanda Support: alle Kontaktwege zum Kundeservice im Überblick

Ihr habt Probleme mit Bitpanda, dem Konto oder der App? Hier findet ihr alle offiziellen Kontaktmöglichkeiten, um schnell Hilfe zu bekommen.

Bitpanda Support kontaktieren: So geht’s am schnellsten

Wenn ihr technische Probleme, Fragen zu eurem Konto oder Beschwerden bei Bitpanda habt, sucht ihr wahrscheinlich erst einmal nach einer Hotline. Einen klassischen Telefonsupport gibt es bei Bitpanda aber nicht. Alle Kundenanfragen werden digital abgewickelt.

Die wichtigsten Supportwege bei Bitpanda:

Kontaktformular: Das Kontaktformular ist intuitiv bedienbar und fragt erste Details zu eurem Anliegen ab.

Das Kontaktformular ist intuitiv bedienbar und fragt erste Details zu eurem Anliegen ab. E-Mail-Adresse: Eine E-Mail-Adresse für Kundenanfragen gibt es nicht. Aus Sicherheitsgründen ist es aber wichtig für euch zu wissen, dass Bitpanda euch auf eure Anfrage via Kontaktformular von dieser E-Mail-Adresse antwortet: support@bitpanda.zendesk.com

Eine E-Mail-Adresse für Kundenanfragen gibt es nicht. Aus Sicherheitsgründen ist es aber wichtig für euch zu wissen, dass Bitpanda euch auf eure Anfrage via Kontaktformular von dieser E-Mail-Adresse antwortet: support@bitpanda.zendesk.com Social Media: Bitpanda ist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Der Kontakt über Social Media eignet sich aus Datenschutzgründen aber nur für sehr allgemeine Fragen oder Anliegen.

Bitpanda ist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Der Kontakt über Social Media eignet sich aus Datenschutzgründen aber nur für sehr allgemeine Fragen oder Anliegen. Chatbot: Den Bitpanda-Chatbot könnt ihr nur nach dem Login nutzen. Hier findet schnelle Hilfe zu vielen verschiedenen Themen.

Wichtiger Hinweis: Gebt sensible Daten niemals auf öffentlichen Plattformen preis. Nutzt immer das offizielle Kontaktformular.

Häufige Probleme: So bekommt ihr trotzdem Hilfe

Falls ihr beim Login gesperrt seid, Fehlermeldungen bekommt oder nicht sofort eine Antwort vom Support bekommt, könnt ihr Folgendes versuchen:

Schaut im Bitpanda-Helpdesk vorbei. Das ist ein gut gepflegter FAQ-Bereich , in dem häufige Probleme und Lösungsansätze ausführlich erklärt werden.

, in dem häufige Probleme und Lösungsansätze ausführlich erklärt werden. Nutzt den Ticket-Status in eurem persönlichen Bereich, wenn ihr eingeloggt seid, um den Bearbeitungsstand eurer Anfrage zu verfolgen.

in eurem persönlichen Bereich, wenn ihr eingeloggt seid, um den Bearbeitungsstand eurer Anfrage zu verfolgen. Fügt beim Kontaktieren über das Formular alle relevanten Infos hinzu, um Rückfragen wegen fehlender Angaben zu vermeiden.

hinzu, um Rückfragen wegen fehlender Angaben zu vermeiden. Vermeidet Mehrfachtickets, denn das kann die Bearbeitung verkomplizieren und verzögern.

Egal ob bei Handy-Problemen, technischen Störungen oder Fragen zu Transaktionen: Bei Bitpanda seid ihr über die digitalen Kontaktwege gut aufgehoben. Der Support ist übrigens kostenlos. Viele Bitpanda-Kunden loben die Übersichtlichkeit und die schnelle, freundliche und effiziente Hilfe (via Trustpilot).

Nutzt die Tipps zum Beschleunigen der Anfrage und schaut im ausführlichen FAQ-Bereich vorbei, vielleicht findet ihr dort sogar eigenständig eine Lösung.