Bits und Bohrer von Bosch: Amazon verkauft jetzt ein 34-teiliges Set für unter 10 Euro

Vom Bilderaufhängen bis zur Möbelmontage: In Haus und Garten braucht man oft verschiedene Bohrer und Bits. Bei Amazon gibt es jetzt ein umfangreiches 34-teiliges Set von Bosch zum Sparpreis von 9,98 Euro. Das vielseitige Set deckt mit Bohrern für Holz, Stein und Metall alle wichtigen Einsatzbereiche ab. Wer schnell ist, spart sogar noch mehr.

Amazon verkauft Bits- und Bohrerset von Bosch

Eine gute Grundausstattung an Bohrern und Bits gehört in jeden Haushalt. Das 34-teilige Bohrer- und Schrauberbit-Set von Bosch bietet für 9,98 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) eine umfangreiche Auswahl an Werkzeugen für verschiedenste Heimwerker-Projekte. Mit dem aktuell erhältlichen 10-Prozent-Coupon spart ihr sogar noch mehr. Der ist aber nur noch wenige Tage gültig, bei Interesse solltet ihr also keine Zeit verlieren.

Bits- und Bohrerset von Bosch 34 Teile, für Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2025 16:55 Uhr

Das Bosch X-Line Set überzeugt durch seine durchdachte Zusammenstellung. Die Spiralbohrer eignen sich ideal für präzise Löcher in Metall, Plexiglas und Kunststoffen – perfekt zum Beispiel für die Montage von Beschlägen an Möbeln. Die robusten Steinbohrer meistern problemlos das Bohren in Mauerwerk, etwa beim Anbringen von Regalen oder Bilderrahmen. Die Holzbohrer komplettieren das Set und ermöglichen saubere Bohrungen in Hart- und Weichholz.

Ebenfalls dabei sind 13 verschiedenen Schrauberbits. Sie decken alle gängigen Schraubentypen ab: von klassischen Kreuzschlitz- und Schlitz-Schrauben bis hin zu modernen Torx-Varianten. Die drei Steckschlüssel runden die Ausstattung ab. Dank des magnetischen Universalhalters bleiben die Bits auch bei Überkopfarbeiten sicher fixiert – ideal beim Anbringen von Lampen oder dem Montieren von Oberschränken. Der mitgelieferte Senker ermöglicht zudem das fachgerechte Versenken von Schraubenköpfen

Praktisch: Der robuste Koffer schützt alle Werkzeuge vor Beschädigungen und verhindert durch seine durchdachte Inneneinteilung lästiges Durcheinanderrutschen der Bits.

Mit 4,6 von 5 Sternen bei über 82.000 Bewertungen auf Amazon schneidet das Set bei Käufern zudem hervorragend ab.

Für wen lohnt sich das Bits- und Bohrerset bei Amazon?

Das vielseitige Bosch-Set richtet sich an Heimwerker, die eine solide Grundausstattung für verschiedene Projekte suchen. Die Kombination aus verschiedenen Bohrer- und Bit-Typen deckt die wichtigsten Anwendungen im Haushalt ab. Für den günstigen Preis von knapp 10 Euro erhalten Käufer ein ordentlich ausgestattetes Markenprodukt, das sich dank des praktischen Koffers auch übersichtlich aufbewahren lässt.

