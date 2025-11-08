„Bitte nicht stören“: Im Amazon Echo Show steckt eine unheimlich praktische Funktion

Der Amazon Echo Show hat im Gegensatz zu den anderen Amazon-Echo-Lautsprechern einen Bildschirm. Doch nicht immer soll der Bildschirm leuchten – etwa nachts oder wenn ihr euch nicht ablenken lassen wollt. Wir zeigen euch, wie ihr das Display bei eurem Echo Show ausschalten oder automatisch dimmen könnt.

Amazon Echo Show: Bildschirm deaktivieren

Die Anzeige lässt sich auf verschiedenen Wegen deaktivieren. So werdet ihr nicht abgelenkt oder nachts durch das Licht des Bildschirms gestört.

Am schnellsten funktioniert das per Sprachbefehl. Sagt einfach: „Alexa, schalte das Display aus!“ Dann wird der Bildschirm schwarz und bleibt so, bis ihr ihn berührt oder erneut mit Alexa sprecht.

Achtung: Seit einigen Software‑Updates bzw. bei den neueren Modellen reicht dieser Sprachbefehl nicht mehr garantiert aus, damit das Display dauerhaft ausgeschaltet bleibt, insbesondere wenn Werbung, Systemmeldungen oder Benachrichtigungen erscheinen.

Alternativ könnt ihr das Display über die Alexa‑App oder direkt auf dem Gerät deaktivieren bzw. dimmen:

Öffnet die Alexa-App auf dem entsprechenden Gerät. Steuert den Bereich „Geräte“ an. Wählt den Abschnitt „Echo und Alexa“ aus. Sucht hier nach dem Eintrag für das Echo-Show-Gerät. Im Bereich „Anzeige“, ggf. „Clock & Photo Display“ oder ähnlicher Begriff je nach Modell, findet ihr Optionen wie „Auto Sleep“, „Night Mode“ oder „Ruhemodus anzeigen“. Hier könnt ihr festlegen, wann sich das Display ausschalten oder automatisch dimmen soll – z. B. nachts oder bei Inaktivität.

Bei neueren Modellen (z. B. Echo Show 8 oder Echo Show 11) kommen zusätzliche Hardware‑Sensoren zum Einsatz, etwa für Ambient‑Helligkeit oder Umgebungslicht‑Erkennung. Diese können beeinflussen, wie gut die Display‑Steuerung funktioniert.

Amazon Echo Show: Display ausschalten per Routine

Ihr könnt das Display auch automatisch zu bestimmten Zeiten ausschalten. Dann wird der Bildschirm automatisch nach einiger Zeit dunkel, wenn das Echo-Show-Gerät nicht genutzt wird.

Alexa‑Routine:

Öffnet die Alexa‑App → „Mehr“ → „Routinen“ → „+“. Wählt unter „Wenn Folgendes passiert“ den Auslöser (z. B. Uhrzeit 23:00 Uhr). Fügt unter „Aktion hinzufügen“ → „Eigene“ den Befehl „Alexa, schalte das Display aus“ ein. Speichert die Routine.

So bleibt der Bildschirm zu festgelegten Zeiten dunkel, ohne dass ihr manuell eingreifen müsst. Zusätzlich könnt ihr die Option „Bitte nicht stören“ aktivieren, um Benachrichtigungen und Sound zu unterdrücken.